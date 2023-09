Sein Vorbild heißt Gerd Müller: Harry Kane jagt beim FC Bayern die Bestmarken

"Für mich ist es etwas ganz Besonderes, in seine Fußstapfen zu treten", sagt Harry Kane vom FC Bayern voller Anerkennung über den Bomber Gerd Müller. Uli Hoeneß traut dem Engländer extrem viel zu in München.

München - Der Start von Harry Kane (30) in der Bundesliga war nicht nur überzeugend, er war historisch gut. Der englische Nationalmannschaftskapitän ist der erste Spieler in der langen und stolzen Geschichte des FC Bayern, der bei seinen ersten fünf Bundesliga-Einsätzen sieben Tore erzielte – drei davon am vergangenen Wochenende beim 7:0 gegen Bochum. Der Hattrick-Harry.

Nach seinem Wechsel zum FC Bayern sah Harry Kane sich Gerd-Müller-Videos an

Logisch, dass Kane Bayerns großer Hoffnungsträger im Bundesliga-Gipfel bei RB Leipzig am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) ist. Der Mittelstürmer will seine Superbilanz weiter ausbauen. Vor Kane gelangen in der Liga überhaupt nur Erling Haaland (23/Borussia Dortmund, jetzt Manchester City) mehr Tore in den ersten fünf Partien, nämlich acht an der Zahl.

Kane war bereits an zehn Treffern in der Liga direkt beteiligt (sieben Tore, drei Vorlagen), das ist ein neuer Rekord eines Spielers an den ersten fünf Spieltagen seit Beginn der detaillierten Datenerfassung (2004/05). Stark!

Verantwortlich für zahlreiche Torrekorde beim FC Bayern und in der Bundesliga: Gerd Müller. © imago/Horstmüller

Und daran hat wohl auch Bayern-Legende Gerd Müller (†75) einen wichtigen Anteil. Denn der Bomber war für Kane ein großes Vorbild. Nach seinem Wechsel von Tottenham Hotspur zum Rekordmeister im Sommer für 100 Millionen Euro studierte Kane per Video erst einmal die Tore des "Bombers der Nation", wie er jetzt berichtete.

"Ich traue diesem Typen alles zu": Uli Hoeneß legt die Messlatte hoch für Harry Kane

"Ich wollte herausfinden, wie er war und wie er gespielt hat. Er war ein unglaublicher Torjäger und nach allem, was ich höre, vor allem auch ein unglaublicher Mensch. Für mich ist es etwas ganz Besonderes, in seine Fußstapfen zu treten", sagte Kane im Vereinsmagazin "51".

Eine tolle Geschichte, die Kanes Professionalität und seinen Charakter zeigt. Bayern hatte Müller kürzlich erst ein Denkmal vor der Allianz Arena errichtet. "Gerd war die beste Nummer neun, die es wahrscheinlich je auf der Welt gegeben hat", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß bei der Einweihung über Müller, der in der Bundesliga 365 Tore für Bayern erzielte. "Jetzt ist Harry gerade mal ein paar Wochen da – wenn er in drei Jahren auch so viele Tore geschossen hat, unterhalten wir uns noch mal", ergänzte Hoeneß mit einem Grinsen, aber: "Ich traue diesem Typen alles zu."

In kurzer Zeit wurde Harry Kane zu einem der besten und beliebtesten Spieler beim FC Bayern

Die Erwartungshaltung an Kane ist logischerweise riesig. Doch der Angreifer sieht das gelassen. "Ganz ehrlich, den größten Druck mache ich mir selber: Ich will etwas erreichen", sagte er. Bis jetzt hat der Angreifer in seiner Karriere noch keinen Titel gewonnen, bei den Bayern soll sich das ändern.

Sein Einstand war mit sieben Toren in fünf Bundesligaspielen (dazu ein Treffer in der Champions League) extrem vielversprechend. Sein Erfolgsrezept? Er fühle sich bis heute "wie ein kickender Fan – einfach, weil ich diesen Sport so liebe". Vor allem hat Kane große Lust auf Tore: "Assists sind auch wichtig, und über allem steht immer der gemeinsame Erfolg, der Sieg fürs Team – aber dieser Adrenalinstoß nach einem Tor lässt dich immer weitermachen."

Wie einst bei Gerd Müller. In nur wenigen Wochen ist es Kane gelungen, einer der besten und beliebtesten Spieler der Mannschaft zu werden. "Ich habe schon zu Beginn gesagt, dass Harry als Persönlichkeit, als Fixpunkt, als Charakter die Spieler um sich herum besser machen wird, durch seine Art zu spielen, durch seine Präsenz", schwärmte Trainer Thomas Tuchel: "Harry macht, was Harry immer gemacht hat." Und zwar auf absolutem Weltklasse-Niveau.