Das Diamanten-Duell: Was Jamal Musiala vom FC Bayern Xavi Simons von RB Leipzig voraushat

Im Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern treffen die Jungstars Xavi Simons und Jamal Musiala aufeinander. Die AZ erklärt, was der Münchner seinem Kontrahenten voraushat.

München - Die Fernsehzuschauer in Deutschland konnten sich in dieser Woche glücklich schätzen. Sowohl der 4:0-Erfolg des FC Bayern bei Preußen Münster als auch das packende 3:2 von Titelverteidiger RB Leipzig bei Wehen Wiesbaden wurden im Free-TV übertragen – und damit waren zwei der spektakulärsten Spieler der Bundesliga live zu bewundern.

Auf der einen Seite: Bayerns überragender Spielmacher Jamal Musiala (20), der schon seit Jahren für Furore sorgt – national wie international. Und auf der anderen Seite er, der Newcomer: Xavi Simons (20). Im Sommer sicherte sich Leipzig die Dienste des Niederländers für eine Saison per Leihgeschäft mit Paris Saint-Germain, schon jetzt lässt sich sagen, dass dies ein echter Coup war.

FC Bayern gegen RB Leipzig, Jamal Musiala gegen Xavi Simons: Fußballfans können sich freuen

Simons, der in der berühmten Jugendabteilung des FC Barcelona ausgebildet wurde, in La Masia, hat in acht Pflichtspielen für RB bereits drei Tore erzielt und vier weitere Treffer vorbereitet. Gegen Wehen Wiesbaden wurde er in der zweiten Halbzeit eingewechselt und veränderte mit seiner Dynamik sofort das gesamte Spiel.

Simons ist ein Edeltechniker und Tempodribbler, er kann mehrere Gegenspieler nacheinander aussteigen lassen. Ganz ähnlich also wie Musiala. An diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) treffen beide Diamanten nun im direkten Duell, im Bundesliga-Spitzenspiel, aufeinander. Alle Fans des feinen Fußballs dürfen sich darauf freuen.

"Er hat gerade einen Lauf": RB Leipzig will Xavi Simons mit aller Macht halten

"Sein Profil ist außergewöhnlich. Er ist nie zufrieden, er will immer mehr. Er ist schon ein geiler Junge", sagt Leipzig-Trainer Marco Rose über Simons: "Mit mehr Spielen in den Beinen und mehr Erfahrung wird das Paket noch kompletter." In diesem Punkt liegt Bayerns Musiala deutlich vor Simons, der bei PSG in der Vorsaison kaum Chancen erhielt. Bei elf Einsätzen gelang ihm nur ein Assist, kein Tor.

Im Leipzig-Dress sind die Leistungen es fünfmaligen Nationalspielers der Niederlande aber förmlich explodiert. Daher setzt RB alles daran, Simons länger zu halten. "Klar haben wir die Intention, das im besten Fall zu verlängern", erklärte Geschäftsführer Sport Max Eberl im "Kicker": "Xavi hat einen sehr guten Start hingelegt, und er hat gerade einen sehr guten Lauf." Das kann man so sagen.

FC-Bayern-Ausnahmetalent Jamal Musiala will Weltfußballer werden

Was die Statistiken angeht, kommt Musiala da in dieser Saison bislang nicht mit. Erst eine Torvorlage in fünf Partien ging auf Musialas Konto, er wurde allerdings auch zwischenzeitlich von einem Muskelfaserriss gestoppt. Grundsätzlich ist der Münchner ein Ausnahmetalent, ein potenzieller Weltfußballer. Und genau diesen Titel traut sich Musiala auch selbst zu. "Ich will einer der besten Spieler der Welt werden, das ist mein Anspruch. In ein, zwei Jahren will ich auf dem allerhöchsten Niveau sein", sagte der Spielmacher der "Sport Bild".

Lothar Matthäus sieht bei Musiala alle Chancen. "Er ist auf dem Platz präsent, wird sich weiterentwickeln und ist mit seiner Spielweise, seinen Fähigkeiten und seiner Leidenschaft für mich einer, der auf höchstem Niveau den Unterschied macht", sagte Matthäus: "Es werden noch sehr viele Titel dazukommen, mit deinen Mannschaften, national wie international genauso wie auch individuell."