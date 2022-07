Der FC Bayern und die Sané-Frage: Das sind die größten Probleme

Die Leistung des Offensivstars ist nach einer starken Hinrunde eingebrochen, nun verschärft Sadio Mané den Konkurrenzkampf im Angriff. Die AZ erklärt die Probleme mit Sané: "Es muss auf dem Platz knallen".

München - Noch ein paar Tage bleiben Leroy Sané, um die Sommerferien im Kreise seiner Familie zu genießen.

Leroy Sané: Freundin Candice lebt mit Kindern in den USA

Mit Freundin Candice Brook, einem US-Model, zeigte sich Sané in den sozialen Netzwerken beim Badespaß im Pool – doch schon in Kürze wird das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat (eine Tochter, einen Sohn) wieder getrennt sein.

Der Grund: Während Sané Ende kommender Woche das Training beim FC Bayern aufnimmt, bleibt Candice in der Heimat, sie hat ihren Lebensmittelpunkt in den Staaten.

Ein Zustand, der für Sané verständlicherweise nicht immer einfach ist...

Leroy Sané in der Rückrunde beim FC Bayern nicht wiederzuerkennen

Auch beim FC Bayern steht Sané vor herausfordernden Monaten. Nach einer starken Hinrunde in der vergangenen Saison mit 22 Torbeteiligungen stürzte die Bilanz des 26-Jährigen in der Rückrunde ab. Sané erzielte nur noch drei weitere Treffer und bereitete vier vor. Er war nicht mehr wiederzuerkennen, Trainer Julian Nagelsmann und die Bayern-Bosse rätselten, fanden aber bis heute keine Erklärung. Und erst recht keine Lösung. Klar ist nur: Mit der Verpflichtung von Superstar Sadio Mané (30) wird es für Sané nun extrem schwierig, in die Startelf zu kommen. Er muss sich erheblich steigern.

"Er ist ein unglaublich talentierter junger Mann, der alles hat: Leroy ist sauschnell, gut am Ball und hat diese mentale Stärke", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der Sané 2020 für 60 Millionen Euro von Manchester City nach München holte, bei Sky: "Es macht Spaß, wenn er diese Körperspannung hat auf dem Feld. Wenn er sie allerdings nicht hat, dann gefällt mir das einfach nicht. Das möchte ich als Spieler oder Verantwortlicher nicht."

Salihamidzic über Sané: "Kriegt die Wertschätzung und das wollen wir zurück"

Deutliche Worte, die Salihamidzic noch untermauerte: "Wir sprechen immer von Potenzial. Und das möchte ich sehen, dann muss es auf dem Platz knallen. Das erwarten wir alle von ihm. Nicht nur wir in der Führungsetage, sondern auch die Trainer und die Mannschaft. Die erwartet, dass er explodiert. Er kriegt die Wertschätzung von allen Seiten und das wollen wir jetzt zurück."

Sanés teilweise lustlosen Auftritte – speziell im Training – sind bei einigen Stammspielern gar nicht gut ankommen. Sané ziehe mit seiner Ausstrahlung die Mannschaft runter, heißt es.

Coach Nagelsmann ist daher gefordert, aber gleichzeitig machtlos: Er versucht immer wieder in Gesprächen, Sané Sicherheit und Selbstvertrauen zu geben. Doch der sensible Angreifer, technisch für Nagelsmann der beste Spieler im Team, schafft es einfach nicht, konstant auf Topniveau zu spielen. Ihm fehlt zu oft die Leichtigkeit, die er für seine Aktionen im Angriffsspiel braucht. Ob er sie in der Vorbereitung zur neuen Saison wiederfindet? Die Sané-Frage gleicht einer Lotterie, derzeit würde wohl kaum jemand bei Bayern viel Geld darauf setzen.

Auch Bierhoff wegen Sané besorgt

Auch Oliver Bierhoff bereitet Sanés Form Sorgen. "Es kann ein Problem besonders in einem WM-Jahr sein, wenn es zu viele Top-Spieler im Kader gibt, die alle Einsatzminuten wollen und brauchen und für sich den Anspruch haben, zu spielen", sagte der DFB-Geschäftsführer der "Sport Bild" über Sané und Serge Gnabry (26), der in der Rückrunde ebenfalls schwächelte und durch den Mané-Deal ebenfalls unter Druck gesetzt wird.

"Stand heute" hätte Bayern zum Saisonstart im Angriff neben Mané, Sané, Gnabry, Kingsley Coman und Eric Maxim Choupo-Moting auch noch den wechselwilligen Weltfußballer Robert Lewandowski im Kader, gab Bierhoff zu bedenken: "Bayern ist im Sturm top besetzt, da bin ich gespannt, was passiert..."

Eine Ahnung hat Bierhoff bereits: "Man muss davon ausgehen, dass Sadio Mané als Top-Transfer am Anfang gesetzt ist." Was das für Sané und Gnabry bedeutet? "Dieser Situation muss sich jeder Spieler bewusst sein und für sich entscheiden, was für seine eigene Situation und Entwicklung am besten ist." Ein Wechsel etwa? Nach AZ-Infos wollen sich sowohl Sané als auch Gnabry bei Bayern durchbeißen.