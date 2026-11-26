Nach der ersten Saisonniederlage muss der FC Bayern um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen - und über Transfers im Winter nachdenken. "Es muss perfekt passen", sagt Eberl.

Aleksandar Pavlovic war mit weitem Abstand der traurigste Bayern-Spieler, als die Mannschaft um 0.46 Uhr das Bankett im Hotel Resort Barrière Lille verließ. Da halfen auch die köstlichen Austern, Garnelen und Wellhornschnecken vom Mitternachtsbuffet nichts. Mit gesenktem Blick und Wintermütze auf dem Kopf fuhr Pavlovic mit seinen Teamkollegen die Rolltreppe herunter Richtung Ausgang und Mannschaftsbus, vorbei am Casino, das zum Hotel gehörte. Und zum Glück bog Pavlovic nicht noch mal ab zu einem der Roulette- oder Pokertische. Das hätte bei seinem Pech an diesem Abend teuer werden können.

Aleksandar Pavlovic schießt den Ball zum 1:2 ins eigene Tor. © IMAGO/DeFodi.de

Ein Eigentor als Wendepunkt

In der 65. Minute hatte Pavlovic mit seinem kuriosen Eigentor für die erste Saisonniederlage der Münchner gesorgt, der 22-Jährige wollte einen Pfosten-Abpraller wegschießen und traf ins eigene Tor. Ganz bitter. Pavlovic sank auf die Knie und schlug die Hände vors Gesicht. Doch es war selbstverständlich nicht allein seine Schuld, dass der FC Bayern trotz 1:0-Führung als Verlierer vom Platz ging. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit brachen die Münchner im zweiten Durchgang kollektiv ein. Ein Kader am Limit - das Fehlen von zahlreichen Stammspielern war diesmal nicht aufzufangen.

Untröstlich: Pavlovic (M.). © IMAGO/DeFodi.de

"Wir werden keine Ausreden suchen, es gibt keine. Wir stellen uns der Situation und wehren uns", sagte Sportvorstand Max Eberl. Doch nach den Ausfällen von Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Alphonso Davies und Ismael Saibari ist nicht mehr zu leugnen, dass es derzeit an Top-Alternativen fehlt. Die jungen Spieler wie Lennart Karl, Nathaniel Brown oder Tim Binder enttäuschten in Lille erneut. Ob es daher doch Wintertransfers geben wird?

Transfersuche ohne Aktionismus

"Wir werden keinen Aktionismus betreiben", sagte Eberl. Es gebe "durchaus Möglichkeiten, aber es muss perfekt passen, wenn wir darüber nachdenken sollten." Das klang nicht wirklich nach einem Nein. Speziell im Sturmzentrum würde ein starker Back-up für Kane guttun, zu diesem Schluss hätte man übrigens schon in der Sommer-Transferperiode kommen können. Allerdings: Welcher Klub lässt jetzt einen Topstürmer ziehen? Es wird kompliziert für die sportliche Führung.

Sie fehlen dem FC Bayern: Harry Kane und Michael Olise (r.). © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Immerhin: In Lille gab Luis Díaz sein Comeback nach ausgeheiltem Muskelbündelriss, auch Jamal Musiala kam wieder ein paar Minuten zum Einsatz. In zwei Wochen könnten laut Kompany zudem Davies und Gnabry wieder fit sein, Olise womöglich sogar schon am Samstag für die Partie beim Hamburger SV. Nur bei Kane, Neuer und Saibari dauert es noch länger.

Blick auf den Jahresendspurt

Kompany richtete den Blick auf die sechs noch anstehenden Pflichtspiele bis zum Jahresende in der Bundesliga, im DFB-Pokal (gegen Hertha BSC) und in der Königsklasse gegen Slavia Prag kommende Woche. "Jetzt müssen wir versuchen, so schnell wie möglich dieses Momentum wiederzugewinnen", sagte der Belgier: "Wir müssen die Maschine wieder ins Laufen kriegen."

Mit seinem Team gefordert: Trainer Vincent Kompany. © IMAGO/ Matthieu Mirville

Aber wie? "In der zweiten Halbzeit hat Lille zugelegt. Und wir haben nicht ansatzweise die Leistung der ersten Halbzeit wiederholen können", kritisierte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach Mitternacht in seiner Bankettrede. Nach fünf von acht Spieltagen stehen die Bayern mit acht Punkten auf Tabellenplatz 15. "Die Niederlage ist enttäuschend, weil uns drei wichtige Punkte fehlen zur direkten Achtelfinal-Qualifikation", sagte Dreesen.

Rechnung für die K.-o.-Phase

In den vergangenen beiden Jahren hätten aber jeweils 16 Punkte ausgereicht für einen Platz in den Top-8, erinnerte der Bayern-CEO. Mit drei Siegen gegen Prag sowie im neuen Jahr bei Manchester United und gegen Betis Sevilla sind immer noch 17 Zähler möglich. Auch Kompany würde sich zwei knifflige Playoff-Spiele im Februar gerne ersparen. "Aber das entscheidet nicht die Champions League", sagte er und verwies auf den Titelträger: "Paris Saint-Germain ist noch nicht einmal in die Top-8 gekommen und hat trotzdem zweimal die Champions League gewonnen in diesem neuen Format."

Also, Bayern: Macht es zur Not wie PSG!