David Alaba will Rückkehr nicht ausschließen: "Der FC Bayern ist meine Familie"

Für David Alaba beginnt mit seinem Wechsel vom FC Bayern zu Real Madrid nach 13 Jahren ein neues Kapitel. "Der Verein wird ein wichtiger Teil in meinem Leben bleiben", sagt der Österreicher, der eine Rückkehr nach München nicht ausschließen will.

München - Im Sommer verlässt David Alaba den FC Bayern nach mehr als einem Jahrzehnt und unzähligen Titeln. Zukünftig wird der österreichische Nationalspieler seine Schuhe für Real Madrid schnüren. Eine Rückkehr nach München will der zweimalige Triple-Sieger aber nicht ausschließen.

David Alaba: Der FC Bayern ist meine Familie

"Im Fußball kann man nichts ausschließen. Der FC Bayern, dieser ganze Klub, das ist meine Familie. Ich fühle mich dort zu Hause. Der Verein wird ein wichtiger Teil in meinem Leben bleiben", sagte der Wiener im Interview mit " ". Aber er mache sich derzeit "wirklich keine Gedanken darüber", was in Zukunft passieren wird, das sei "noch in weiter Ferne".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Bei den Königlichen unterschrieb Alaba einen Vertrag bis 2026, nachdem er sich mit dem FC Bayern nach 13 Jahren nicht über eine Verlängerung seines auslaufenden Arbeitspapiers einigen konnte. In Madrid trifft der österreichische Nationalspieler auf seinen ehemaligen Teamkollegen Toni Kroos.

David Alaba: Nagelsmann und Bayern? "Das passt perfekt!"

"Was Toni bei Real geleistet hat, ist unglaublich. Ich freue mich, dass es mit ihm jemanden bei Real gibt, mit dem ich schon zusammengespielt habe und mit dem ich mich immer gut verstanden habe", sagte Alaba.

Seinem Ex-Klub traut er unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann große Erfolge zu: "Er hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er zu den besten Trainern der Welt gehört. Julian Nagelsmann und die Bayern, das passt perfekt!"