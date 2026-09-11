Das Musiala-Märchen: Kimmich spricht über Zwischenfälle im Training

Beim 5:0 des FC Bayern gegen Bodø/Glimt zeigt Jamal Musiala seine Klasse. Joshua Kimmich verrät, dass es auch im Training Zwischenfälle gab: "Man geht hin, versucht, dass man ihn auf den Boden legt."

Besser hätte der Champions-League-Auftakt für Jamal Musiala und den FC Bayern ja gar nicht laufen können. 5:0 gegen FK Bodø/Glimt gewonnen, die Titelambitionen in der Königsklasse gleich zu Beginn untermauert - und dann zeigte sich einer der wichtigsten Spieler endlich wieder in guter Form: Musiala, der Torschütze zum 1:0, war ganz klar der Mann des Abends - auch wenn Teamkollege Michael Olise offiziell als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde. Nach körperlichen Rückschlägen stand endlich wieder der herausragende Fußballer Musiala im Mittelpunkt.

Musiala erzielt das erlösende 1:0 gegen Bodø/Glimt. © IMAGO/FC Bayern München v FK Bodø/Glimt

Emotionales Comeback auf der großen Bühne

"Das Gefühl, das ich hatte, habe ich eine Weile nicht mehr gehabt", sagte Musiala, der von den Fans und Mitspielern gefeiert wurde und nach seiner Auswechslung in der 65. Minute Trainer Vincent Kompany umarmte: "Ich bin richtig glücklich über das Tor und freue mich, wieder im Rhythmus zu sein. Erster Start, Champions League - ich freue mich richtig. Es war ein super Moment, und ich bin sehr glücklich für mich selbst und die Mannschaft", ergänzte Musiala und versprach: "Den Abend werde ich genießen." Und das hatte er sich mehr als verdient nach diesem kleinen Märchen.

Glückliche Gesichter: Musiala und Trainer Vincent Kompany (l.). © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Rückschläge für Musiala

Zum ersten Mal seit dem Pokalfinale am 23. Mai stand der 23-Jährige bei einem Pflichtspiel der Münchner in der Startelf, nach einer enttäuschenden WM mit Deutschland war Musiala in der Vorbereitung zweimal auf dem Platz zusammengebrochen. Anschließend machte er seine Erkrankung, Absencen durch eine neurologische Dysfunktion, öffentlich. Musiala hat schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, laut Klub-Angaben kam es nach einer Veränderung der Medikation zu den beiden Vorfällen. Nun scheint es für Musiala wieder bergauf zu gehen.

Sportliche Erlösung gegen Bodø/Glimt

"Er hatte eine harte Zeit zu Beginn der Saison. Es ist schön, ein Lächeln in seinem Gesicht zu sehen. Er kann sehr stolz auf sich sein", sagte Harry Kane. Musialas frühes Tor in der zweiten Halbzeit (47. Minute) habe "das Spiel eröffnet, das hat uns geholfen", ergänzte Kane, nach dessen 2:0 (61.) die Münchner nicht mehr aufzuhalten waren gegen zuvor defensivstarke Norweger. Alphonso Davies (77.) und Olise (83., 90.+2) erzielten Traumtore gegen Torwart Julian Faye Lund, der nach der Pause den verletzten und bis dahin starken Nikita Haikin vertreten musste.

Die Bayern feiern den perfekten Start in die Champions League. © IMAGO/Philippe Ruiz

Vertrauen des Trainers

Bayern ist auf Kurs, Musiala ist auf Kurs - und deshalb sah man nach der Partie in den Katakomben nur glückliche Gesichter. Übrigens: Kompany stellte klar, dass Musialas Startelfeinsatz "kein Geschenk" gewesen sei, "nur weil wir Jamal unterstützen möchten". Nein, "er hat sich das auch verdient, er war einfach gut im Training", führte der Coach aus. Musialas gesundheitliche Situation sei "nichts Neues für uns. Für uns gab es schon sehr lange Normalität."

Kimmich gibt Einblicke

Und doch ist es wohl ein Ausnahmefall im europäischen Spitzenfußball. Denn auch im Training kam es schon vor, dass Musiala Hilfe brauchte. "Man geht hin, versucht, dass man ihn auf den Boden legt. Dann kommen die Ärzte und Physios und kümmern sich darum", gab Vizekapitän Joshua Kimmich einen Einblick in den Alltag an der Säbener Straße: "Generell ist es für uns wichtig, dass wir wissen, dass nichts passieren kann. Für Jamal natürlich auch. Dementsprechend schauen wir, dass man die Situation einfach mit Ruhe klärt."

Die Bayern und Musiala haben offenbar einen guten Weg gefunden. Positiv für Kompany: Er hat mit Olise, Lennart Karl, Ismael Saibari, Nathaniel Brown und Serge Gnabry, der in Kürze in den Kader zurückkehrt, weitere Topspieler, die auf der Zehnerposition auflaufen können. Das nimmt Druck von Musiala.