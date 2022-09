Corona-Infektion: Können Neuer und Goretzka gegen Leverkusen spielen?

Am Freitagabend empfangen die Bayern die Gäste aus Leverkusen. Mit dem (noch) Corona-infizierten Manuel Neuer im Tor?

München - Bei der 0:1-Pleite der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn standen Manuel Neuer und Leon Goretzka nicht auf dem Feld. Und auch den Klassiker gegen England am kommenden Montag im Wembley-Stadion werden die beiden Bayern-Stars verpassen. Der Grund: Corona.

Sowohl Torwart und Kapitän Neuer als auch Mittelfeld-Mann Goretzka hatten sich mit dem Virus infiziert, am Mittwoch wurden beide im DFB-Camp in Frankfurt positiv getestet. Nach der Abreise befinden sie sich nun in häuslicher Quarantäne.

Bayern gegen Bayer: Duell der kriselnden Klubs

Die Blicke richten sich nun schon auf kommenden Freitag, wenn der FC Bayern den achten Bundesliga-Spieltag eröffnet und dabei Bayer Leverkusen in der Allianz Arena empfängt (20.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker).

Ein enorm wichtiges Spiel für Trainer Julian Nagelsmann und seine Spieler. Nach zuletzt vier sieglosen Liga-Partien in Folge (Tabellenplatz fünf) ist der Druck hoch – ein Dreier ist fast schon Pflicht, um die Krise nicht noch größer werden zu lassen.

Unklar ist allerdings noch, ob beim Duell der kriselnden Klubs - Leverkusen steht aktuell nur auf Tabellenplatz 15 - Neuer und Goretzka einsatzbereit sind. Sollten beide Spieler 48 Stunden lang symptomfrei bleiben, dürften sie ab Dienstag wieder aus der Isolation und ins Training. Bis zum Spiel gegen Leverkusen bleiben dann also nur noch ein paar Tage...

Die große Frage: Sind Neuer und Goretzka nach ihrer Corona-Zwangspause schon wieder fit genug, um in den Spielbetrieb eingreifen zu können?

Für Goretzka gibt es genügend Alternativen

Zumindest bei Goretzka gäbe es gleich mehrere Alternativen: Marcel Sabitzer startete zuletzt immer wieder an der Seite von Joshua Kimmich, zudem steht auch Ryan Gravenberch in den Startlöchern. Der Niederländer hatte sich zuletzt über seine Einsatzzeiten beklagt. Darf er gegen Leverkusen vielleicht sogar von Beginn an ran?

Neuer würde im Falls eines Ausfalls von Sven Ulreich ersetzt werden. Der 33-Jährige trainierte während der Länderspielpause an der Säbener Straße. Einzig er und Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting waren aufgrund der vielen fehlenden Nationalspieler und einigen Verletzten anwesend.