Bayern-Star Alphonso Davies angeschlagen ausgewechselt

Im Spiel der kanadischen Nationalmannschaft gegen Katar musste Bayerns Alphonso Davies verletzt ausgewechselt werden. Nach der Partie gab es allerdings bereits leichte Entwarnung.

Wien - Kurzer Schockmoment beim Spiel zwischen Kanada und Katar am Freitagabend: Bayern-Star Alphonso Davies musste beim Freundschaftsspiel in Wien bereits in der 60. Minute angeschlagen ausgewechselt werden.

Der Linksverteidiger stieß mit Ismail Mohammad zusammen, anschließend musste der 21-Jährige behandelt werden. Wirklich schlimm sollen die Beschwerden allerdings nicht sein, kurz nach der Partie gab Kanada-Trainer John Herdman bereits Entwarnung: "Ich glaube, er ist in Ordnung. Er hat auf der Bank gesessen und gelächelt. Ich denke, es geht ihm gut."

Für Kanada steht nun noch ein weiteres Testspiel an, am Dienstag treffen die Nordamerikaner auf Uruguay. Ob Davies spielen wird, ist noch unklar. Danach geht es dann wieder zurück zu den Vereinen, die Bayern spielen bereits am Freitagabend auf Bayer Leverkusen (20.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker).