Nach Wiesn-Besuch am Sonntag: Manuel Neuer und Leon Goretzka positiv auf Corona getestet

Manuel Neuer und Leon Goretzka sind am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden und werden das Camp der deutschen Nationalmannschaft verlassen. Erst am vergangenen Sonntag waren beide beim Oktoberfest-Besuch des FC Bayern.

Frankfurt - Manuel Neuer und Leon Goretzka werden bei den beiden Nations-League-Spielen der deutschen Nationalmannschaft am Freitag in Leipzig gegen Ungarn und am Montag in England nicht teilnehmen können. Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, sind beide positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die beiden Bayern-Stars sind symptomfrei. Sie wurden isoliert und das Teamhotel zeitnah verlassen.

Neuer und Goretzka haben Corona: DFB testet Kontaktpersonen nun täglich

"Aufgrund eines positiven Coronatests im privaten Umfeld eines Spielers hatte das medizinische Team der Nationalmannschaft einen Antigen-Schnelltest durchgeführt", teilte der DFB mit. Anreisevoraussetzung sei für sämtliche Spieler ein negativer Antigen-Schnelltest gewesen. In den kommenden Tagen werden die Kontaktpersonen der beiden Spieler täglich getestet.

Pikant: Am Sonntag waren beide Spieler beim offiziellen Wiesn-Besuch des FC Bayern auf dem Oktoberfest. Inwiefern besagter Besuch mit den Infektionen zusammenhängt, ist aktuell noch unklar. Weitere Corona-Fälle im Umfeld der Bayern hat es bislang nicht gegeben.

Für Nationalmannschaftkapitän Neuer wurde bereits Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim nachnominiert. Weitere Nachnominierungen werden im Laufe des Tages folgen.