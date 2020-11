Corona-Fall beim FC Bayern: Niklas Süle positiv getestet!

Niklas Süle wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das teilte der FC Bayern am Montag mit. Der Abwehrspieler befindet sich nun in Quarantäne.

München - Bayern-Star Niklas Süle hat Corona! Der 25-Jährige wurde positiv auf Covid-19 getestet – das teilte der deutsche Rekordmeister am Montagmittag mit. Dem Abwehrspieler, der sich mittlerweile in häuslicher Quarantäne befindet, gehe es dem Verein zufolge gut.

Auswirkungen auf das Champions-League-Spiel am Dienstagabend gegen Red Bull Salzburg (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) soll der Corona-Fall nicht haben. Klar ist jedoch auch, dass Süle die Partie gegen die Österreicher verpassen wird. Sollten auch die weiteren Tests positiv sein, fehlt Süle zudem im Topspiel am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund.

Flick: "Jetzt hat es uns mal erwischt"

"Niklas fällt aus, das ist natürlich nicht schön – das ist eine Option weniger, die man hat", sagte Trainer Hansi Flick am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Salzburg. "Es gab schon etliche Fälle in den Profiligen, jetzt hat es uns mal mit einem Spieler erwischt – das müssen wir hinnehmen. Wir gehen davon aus, dass er auch wirklich positiv ist. Flick hoffe, dass es lediglich bei diesem einen Fall in der Mannschaft bleibt. Zu möglichen Umstellungen in der Aufstellung nach dem Süle-Ausfall äußerte sich Flick nicht konkret. "Meine Gedanken mache ich mir eh erst heute nach dem Training, deswegen hat sich da jetzt nichts verändert."

"Falsch positives" Corona-Testergebnis bei Gnabry

Vor Süle wurde bereits Serge Gnabry zunächst positiv auf das Coronavirus getestet. Nach mehreren negativen Tests stellte sich jedoch heraus, dass das Ergebnis des Offensivspielers "falsch positiv" war.