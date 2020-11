Liveticker: RB Salzburg gegen FC Bayern München

Nur drei Tage nach dem knappen 2:1-Auswärtssieg in Köln ist der FC Bayern erneut gefordert. Am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ist der Titelverteidiger zu Gast bei RB Salzburg. Nach zwei Erfolgen zum Auftakt können die Münchner mit einem weiteren Dreier einen großen Schritt Richtung Achtelfinale der Königsklasse machen. In Österreich nicht mit dabei sein wird Nationalspieler Niklas Süle, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Verfolgen Sie am Dienstag ab 21 Uhr das Spiel im AZ-Liveticker!