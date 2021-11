Corona-Fall beim DFB-Team: Bayern-Star Niklas Süle wohl positiv getestet

Das Mannschaftstraining der deutschen Nationalmannschaft ist abgesagt worden. Der Grund: Niklas Süle vom FC Bayern soll positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Mehrere Spieler müssen nun in Quarantäne.

München - Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden – das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstagvormittag mit. Zuvor hatte auch die " " darüber berichtet.

Das für diesen Dienstag angesetzte Mannschaftstraining der Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel in Wolfsburg gegen Liechtenstein wurde abgesagt. Stattdessen gebe es laut DFB individuelle Trainingseinheiten im Teamhotel. Ursprünglich hätte die Einheit auf dem Gelände des Bundesligisten VfL Wolfsburg stattfinden sollen.

Bayern-Spieler wohl positiv auf Corona getestet

Nach "Bild"-Informationen soll ein Profi des FC Bayern positiv getestet worden sein. Dabei handelt es sich offenbar um Innenverteidiger Niklas Süle. Der 26-Jährige habe sich demnach trotz vollständigen Impfschutzes mit dem Coronavirus infiziert.

Niklas Süle soll positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. © IMAGO / Poolfoto

Quarantäne für mehrere Nationalspieler

Der DFB selbst nennt nicht den Namen des positiv getesteten Spielers, jedoch teilt der Verband mit, dass der Betroffene vollständig geimpft und aktuell auch symptomfrei sei. Neben dem positiv getesteten Spieler müssen laut DFB auf Anweisung des Gesundheitsamts vier weitere Spieler im Quartier des DFB-Teams in Quarantäne. Bei ihnen gab es zwar einen negativen Test, sie gelten im Rahmen der Kontaktverfolgung jedoch als Kontaktpersonen der Kategorie 1.

Laut "BR24Sport" soll es sich dabei mit Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala um drei weitere Spieler des deutschen Rekordmeisters handeln. Zudem müsse Salzburgs Karim Adeyemi in Quarantäne.

"Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter - für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Ich wünsche dem positiv getesteten Spieler schnelle Genesung und dass er weiterhin symptomfrei bleibt", wird Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff in einer Mitteilung zitiert.

Die DFB-Auswahl spielt am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Liechtenstein und drei Tage später in Jerewan gegen Armenien. Das WM-Ticket hatten Bundestrainer Hansi Flick und seine Mannschaft bereits Anfang Oktober gelöst.