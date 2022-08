CL-Auslosung: Beim Barcelona-Los musste Kahn schmunzeln

Kaum hat Robert Lewandowski nach wochenlangem Wechseltheater den FC Bayern in Richtung Barcelona verlassen, da muss der polnische Weltfußballer schon bald wieder in München antreten. Die Bayern-Bosse finden es lustig.

München/Instanbul - Oliver Kahn saß im Auditorium des Haliç Congress Center von Istanbul und konnte sich das Schmunzeln nicht verkneifen: Der FC Barcelona, Robert Lewandowski – tatsächlich: In der Gruppenphase der Champions League kommt es zum direkten Duell mit dem zu Barça gewechselten Stürmer, der gerade erst die letzten Umzugskisten von Bogenhausen in die katalanische Metropole geschafft hat.



Bayern gegen Lewy – das hört sich ungewohnt an, verspricht aber natürlich reichlich Brisanz und zwei spektakuläre Partien. "Solche Geschichten wie mit Lewandowski schreibt nur der Fußball", sagte Kahn. Sportvorstand Hasan Salihamidzic meinte: "Da haben wir vorher im Büro schon Späßchen drüber gemacht. Barcelona hat sich aber nicht nur mit Lewa verstärkt."

"Unsere Jungs müssen Vollgas geben. Es werden spannende Spiele"

Mehr als 150 Millionen Euro hat das hoch verschuldete Barcelona in diesem Sommer bereits investiert, der Klub will zurück an die europäische Spitze – mit Lewandowski. "Wir müssen schon aufpassen, mit Barcelona und Inter haben wir zwei Mannschaften, die richtig stark sind", erklärte Salihamidzic weiter: "Natürlich sind wir gegen Pilsen Favorit. Das ist keine einfache Gruppe. Unsere Jungs müssen Vollgas geben. Es werden spannende Spiele."

In der Vorsaison flogen die Münchner überraschend im Viertelfinale gegen den FC Villarreal raus. Das soll nicht noch einmal passieren. "Das Aus gegen Villarreal haben wir als Learning mitgenommen aus der letzten Saison", sagte Salihamidzic, der sich auch zu den Titelfavoriten äußerte: "Es sind immer dieselben Klubs, die als Favoriten auf den Titel in Frage kommen; Real Madrid als Titelverteidiger, Manchester City, auch Barcelona hat sich verstärkt. Liverpool ist immer sehr gefährlich. Chelsea ist auch da. Auch Paris hat eine Top-Truppe. Wir natürlich auch. Ich würde mich freuen, wenn die deutschen Mannschaften weit kommen, das tut der Bundesliga, das tut dem deutschen Fußball gut."

Die Bayern-Stars sind jedenfalls schon heiß auf die Gruppenphase, die am 6. und 7. September beginnt. "Was für eine tolle Story, dass wir gleich auf den FC Barcelona mit Robert Lewandowski treffen", sagte Thomas Müller: "Für mich eine super Gruppe mit super Mannschaften. Das werden für die Fußball-Fans tolle Champions-League-Abende. Aber eines ist auch klar: Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, um das Achtelfinale zu erreichen." Kapitän Manuel Neuer meinte: "Barcelona und Inter Mailand – das werden Highlights schon in der Gruppenphase. Zwei super Klubs, zwei super Stadien. Ich freue mich auf diese Gruppe. Schön ist auch, dass wir so schnell ein Wiedersehen mit Robert Lewandowski feiern werden."

"Bei Barcelona ist die Geschichte mit Lewy natürlich schon vorgeschrieben"

Trainer Nagelsmann kann in diesen Top-Duellen zeigen, dass er eine überzeugende Lösung für die Zeit nach Lewandowski gefunden hat. "Es ist eine sehr anspruchsvolle Gruppe voller Herausforderungen", erklärte der Coach: "Inter hat sich noch mal gut verstärkt. Das ist ein Klub, der schon viele internationale Erfolge gefeiert hat und in den letzten Jahren wiedererstarkt ist. Bei Barcelona ist die Geschichte mit Lewy natürlich schon vorgeschrieben. Ich hoffe, dass wir ähnliche Ergebnisse erzielen können wie in den letzten Jahren gegen Barça. Pilsen ist tschechischer Meister vor den Prager Klubs, das heißt schon was. Wir müssen von Beginn an da voll da sein."

Das Finale steigt am 10. Juni 2023 im Atatürk-Stadion von Istanbul.