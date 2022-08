Champions-League-Auslosung im Liveticker: Auf welche Gegner trifft der FC Bayern München in der Gruppenphase?

Es wird wieder spannend – bald startet die neue Champions-League-Saison! Am Donnerstagabend werden in Istanbul die acht Gruppen ausgelost, dabei könnte der FC Bayern bereits auf einige Kracher treffen. Denn für die Münchner (als Landesmeister in Lostopf 1) könnte es bereits in der Gruppenphase unter anderem gegen den FC Liverpool, den FC Chelsea, den FC Barcelona, Juventus Turin oder Atlético Madrid (alle in Lostopf 2) gehen. Mit unter anderem Inter Mailand und dem SSC Neapel befinden sich auch noch einige stärkere Mannschaften im dritten Topf. Hochklassige Duelle könnte es für die Bayern also bereits recht früh in der Königsklasse geben. Welche Gegner der deutsche Rekordmeister letztendlich zugelost bekommt, wissen wir ab Donnerstagabend – verfolgen Sie den AZ-Liveticker ab 18 Uhr.