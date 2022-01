Choupo-Moting und Sarr im Viertelfinale: Bayern-Duo tankt beim Afrika Cup Selbstvertrauen

Während sich der Großteil der Mannschaft des FC Bayern aktuell in der Länderspielpause befindet, treten Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr für ihre Nationalmannschaften beim Afrika Cup an. Dort feierten beide zuletzt Erfolgserlebnisse.

München - Bei Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr läuft es aktuell! Beide Spieler des FC Bayern weilen aktuell beim Afrika Cup in Kamerun und stehen mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften bereits im Viertelfinale.

Nach Corona-Problemen: Choupo-Moting sammelt bei Kamerun Selbstvertrauen

Lewandowski-Backup Choupo-Moting tritt für Gastgeber Kamerun an und setzte sich mit seiner Mannschaft am Montag mit 2:1 (1:0) gegen die Komoren durch. Der Bayern-Star stand erneut in der Startelf und wurde in der 63. Minute ausgewechselt. Für ihn geht es mit seiner Mannschaft im Viertelfinale am Samstag gegen Gambia.

Die jüngsten Erfolgserlebnisse dürften Choupo-Moting gut tun. Der Stürmer geriet im Herbst in die Schlagzeilen, da er zum Bayern-Quintett um Joshua Kimmich zählte, die sich zunächst gegen eine Impfung entschieden hatten. Wie Teamkollege Kimmich steckte er sich Anfang Dezember mit dem Coronavirus an und konnte aufgrund von Lungenproblemen bis zum Jahresende nicht mehr trainieren.

Per Eckball: Bayern-Star Bouna Sarr bereitet Mané-Treffer vor

Auch Bouna Sarr kann derzeit beim Afrika Cup einiges an Selbstvertrauen tanken. Der Rechtsverteidiger, der bei den Bayern in dieser Saison wettbewerbsübergreifend gerade einmal 226 Minuten auf dem Platz stand, ist bei der Nationalmannschaft des Senegal als Rechtsverteidiger gesetzt und spielte alle vier Spiele durch.

Mit den Senegalesen setzte sich Sarr am Dienstag 2:0 (0:0) gegen Kap Verde durch. Sadio Mané (63.) und Bamba Dieng (90.+2) erzielten die Tore für den Favoriten, die die Partie nach zwei Platzverweisen gegen Vozinha und Patrick Andrade in doppelter Überzahl beendeten. Sarr stand über die komplette Spielzeit auf dem Feld und leitete den Mané-Treffer per Eckstoß ein. In der Runde der letzten Acht geht es für den 29-Jährigen mit Senegal nun am Sonntag gegen Äquatorialguinea