Bayerns Detailarbeit: Nagelsmann muss weiter auf Goretzka verzichten

Die Münchner nutzen die zweiwöchige Pause für ein internes Testspiel und intensive Einheiten. "Wir sind froh, dass wir nun mal trainieren können", sagt Trainer Nagelsmann. Goretzka übt weiter alleine.

München - Es ist auf den ersten Blick eine ziemlich kuriose Länderspielpause - denn es finden gar keine Länderspiele statt. Zumindest gilt das für Europa.

Die Bayern-Stars Bouna Sarr (Senegal) und Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun) sind aber zum Beispiel beim Afrika-Cup aktiv, auch andere Kontinentalverbände wie Asien oder Südamerika tragen wichtige Partien in der WM-Qualifikation aus.

FC Bayern: Länderspielpause ohne Länderspiele

Der Grund für die europäische 14-Tages-Unterbrechung ist folgender: Die Uefa veranstaltete zwischen dem 31. August und dem 8. September 2020 Länderspiele, obwohl die Fifa damals eine Corona-bedingte Pause angeordnet hatte. Nun wird diese Länderspielpause nachgeholt - aber eben nur von den anderen Kontinentalverbänden. Was bei Bayern-Trainer Julian Nagelsmann übrigens sehr gut ankam. "Wir sind froh, dass wir nun mal trainieren können", sagte der Coach, der nun endlich mal Zeit für Detailarbeit hat, etwa beim Thema Standardsituationen.

Intensives Training am Donnerstag: Die Bayern-Stars (v.l.) Musiala, Stanisic, Vidovic, Sabitzer, Coman, Nianzou, und Gnabry. © imago images/Lackovic

An diesem Freitag findet bei Bayern ein internes Testspiel statt, um im Rhythmus zu bleiben. Ab Anfang der kommenden Woche gilt der Fokus dem Topspiel gegen RB Leipzig am 5. Februar (18.30 Uhr). Dann auch wieder mit 10.000 Fans in der Allianz Arena - und mit frischem Personal.

Wieder mehrere Spieler ins Bayern-Training zurückgekehrt

Josip Stanisic (21) ist inzwischen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, der kroatische Nationalspieler hat wegen einer Corona-Erkrankung und eines Muskelbündelrisses seit Ende Oktober kein Spiel mehr bestritten. Nun macht er große Fortschritte auf dem Weg zum Comeback. Auch Offensivtalent Gabriel Vidovic (18) war am Donnerstag bei der Einheit dabei, er musste zuletzt wegen Problemen an der Achillessehne pausieren. Nagelsmann schätzt den jungen Angreifer sehr, sagte über ihn: "Er ist ein herausragender Fußballer. Ich freue mich, wenn er wieder gesund ist." Schafft es Vidovic sogar in den Leipzig-Kader?

Goretzka fehlt dem FC Bayern wohl noch länger

Dieses Ziel ist für Leon Goretzka (26) noch nicht realistisch. Beim Mittelfeldstar geht es nach hartnäckigen Problemen an der Patellasehne zwar aufwärts, doch am Donnerstag war für Goretzka nur Lauftraining im Münchner Sonnenschein möglich. Im Februar soll Goretzka wieder spielen können, das Champions-League-Achtelfinale bei RB Salzburg kommt aber vermutlich zu früh. Kapitän Manuel Neuer (35), der eine Trainingspause einlegte, ist dafür natürlich fest eingeplant. Doch ein wenig Zerstreuung kann bei viel belasteten Spielern wie Neuer aktuell sicher nicht schaden.

Robert Lewandowski (33) etwa nutzte die Zeit, um in einer Tennishalle in Bogenhausen sein Können mit dem kleinen gelben Ball unter Beweis zu stellen.