Champions-League-Check: Nur der FC Bayern und Manchester City werden ihrer Favoritenrolle gerecht

Der FC Bayern und Manchester City überzeugten zum Champions-League-Auftakt und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Andere Top-Teams schwächelten am ersten Spieltag – der AZ-Check.

München - Lothar Matthäus ernannte den FC Bayern im Vorfeld des ersten Spieltags in der Gruppenphase der Champions League zu einem der Favoriten auf den Henkelpott.

"Wenn Bayern vom Verletzungspech verschont bleibt, kann der deutsche Meister auch in Europa ein deutliches Wörtchen mitreden", schrieb Deutschlands Rekord-Nationalspieler . Neben den vier Top-Teams aus England (FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester City und Manchester United) hätten laut Matthäus auch Paris Saint-Germain und eben jene Bayern gute Chancen auf den Sieg in der Königsklasse.

Neuer: "Wir haben ein Ausrufezeichen gesetzt"

Durch den souveränen und eindrucksvollen Sieg zum Auftakt in Barcelona untermauerte der deutsche Rekordmeister seine Favoritenstellung in der Champions League. "Das war das erste Spiel. Es geht immer um das Wiederholen einer guten Leistung", gab sich Trainer Julian Nagelsmann nach dem 3:0-Erfolg zurückhaltend. "Wenn wir in der Gruppenphase weiter so spielen, dann werden wir hoffentlich in die K.o.-Phase kommen – das ist das erste Ziel."

Schritt für Schritt also – der Start in die neue Königsklassen-Saison war jedenfalls vielversprechend. In beeindruckender Manier zeigte der FC Bayern dem FC Barcelona im Camp Nou die Grenzen auf. "Wir haben ein Ausrufezeichen gesetzt", sagte Kapitän Manuel Neuer nach der Partie.

Manchester City zerlegt RB Leipzig

Ein Ausrufezeichen setzte auch Manchester City, mit einem fulminanten 6:3-Erfolg schickte der Vorjahresfinalist Nagelsmann Ex-Klub RB Leipzig wieder zurück nach Deutschland. "Wir haben dieses Team so sehr respektiert, vielleicht zu sehr", stellte Leipzigs Coach Jesse Marsch nach der Pleite fest. "Vielleicht war der Moment ein bisschen zu groß." Auch Juventus Turin (3:0 gegen Malmö) und Ajax Amsterdam (5:1 gegen Sporting Lissabon) überzeugten am ersten Spieltag.

Ebenfalls erfolgreich, aber bei weitem nicht so souverän sind die Premier-League-Klubs aus Chelsea und Liverpool in die Königsklasse gestartet. Titelverteidiger Chelsea um Trainer Thomas Tuchel hatte zum Auftakt gegen Zenit St. Petersburg große Mühe, konnte dank des Treffers von Königstransfer Romelu Lukaku aber mit 1:0 gewinnen.

Liverpool mit Mühe gegen Mailand, Paris enttäuscht in Brügge

Jürgen Klopp und der FC Liverpool setzten sich in der Neuauflage des Endspiels von 2005 mit 3:2 gegen den AC Mailand durch. "Das ist der Fußball, den ich sehen will", sagte der deutsche Trainer nach der Partie zufrieden.

Enttäuschend hingegen verlief der erste Spieltag der Gruppenphase für die Star-Ensembles von Paris Saint Germain und Manchester United. PSG mit dem magischne Offensiv-Trio Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé kam gegen den belgischen Meister Club Brügge nur zu einem mageren und enttäuschendem 1:1. "Es war kein guter Abend für uns, aber wir müssen ruhig bleiben und weiterarbeiten", sagte PSG-Trainer Mauricio Pochettino nach dem Spiel.

Manchester United mit Niederlage bei Ronaldo-Comeback

Gar mit einer Niederlage endete das Champions-League-Comeback von Cristiano Ronaldo bei Manchester United. Trotz des Führungstreffers von Rückkehrer CR7 verloren die "Red Devils" durch ein Last-Minute-Tor mit 1:2 bei den Young Boys aus Bern.

Vor allem Paris und Manchester müssen sich im Laufe der Gruppenphase also noch gewaltig steigern, um der von Matthäus zugesprochenen Favoritenrolle gerecht zu werden.

Und die Bayern? "Wir werden es auf jeden Fall versuchen, einer zu sein", so Nagelsmann. Der Start war jedenfalls schon mal vielversprechend für eine Wiederholung des Triumphs aus der Saison 2019/20.