Noten zum FC Bayern gegen Barcelona: Sané wie von einer Last befreit, Upamecano stets auf der Höhe

Der FC Bayern gewinnt gegen den FC Barcelona mit 3:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

Der FC Bayern feiert in Barcelona einen souveränen Auftaktsieg in der Königsklasse.

München – Rund 13 Monate nach dem legendären 8:2-Sieg von Lissabon ist der FC Bayern nun etwas dezenter mit dem FC Barcelona umgegangen: Zum Auftakt der Gruppenphase in der neuen Champions-League-Saison beließen es die Bayern mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg im Camp Nou. Die Bayern-Spieler in der Einzelkritik:

Bayerns Defensive überzeugt weiter - Neuer mit ruhigem Abend

MANUEL NEUER, NOTE 3: Bekam in Halbzeit eins erst mal gar nichts auf die Finger - und in Durchgang zwei auch nicht mehr. Hätte sich wohl den ein oder anderen Messi-Schuss gewünscht.

BENJAMIN PAVARD, NOTE 3: Hatte hinten rechts ordentlich zu tun, da Kollege Musiala zuweilen schon lieber nach vorne als nach hinten sprintet.

DAYOT UPAMECANO, NOTE 2: Schnell, souverän und stets auf der Höhe gegen den spiel- und sprintstarken Memphis Depay. Sah allerdings doch noch gelb nach Foul an ihm (78.)

NIKLAS SÜLE, NOTE 3: Ersetzte im Vergleich zum Leipzig-Spiel Lucas Hernandez in der Viererkette. Fügte sich prima ein.

ALPHONSO DAVIES, NOTE 2: Schon im ersten Laufduell nach 70 Sekunden war der Roadrunner schon wieder auf absoluter Turbo-Betriebstemperatur. Immer gefährlich mit seinen Vorstößen.

Goretzka körperlich dominant - Musiala überzeugt erneut

JOSHUA KIMMICH, NOTE 3: Sah nach taktischem Foul schon nach fünf Minuten die gelbe Karte - in diese Verlegenheit kam er angesichts der Überlegenheit seines Teams dann nicht mehr.

LEON GORETZKA, NOTE 2: Gab mal wieder den unerbittlichen Ressortleiter der Abteilung Körperliches Spiel. Längst nicht mehr wegzudenken aus dem Bayern-Spiel.

JAMAL MUSIALA, NOTE 3: Rückte für den angeschlagenen Serge Gnabry in die Start-Elf. Immer wieder ein Fest seine Dribblings! Auch wenn nicht immer etwas dabei heraussprang. Hatte nach Müller-Pass das 1:0 auf dem Fuß (28): abgeblockt von Piqué! Agierte nach mutigem Beginn zusehends blasser - bis zum Pfostenknaller vor Lewandowskis Abstauber zum 2:0 (56).

THOMAS MÜLLER, NOTE 3: Echtes Müller-Tor aus 22 Metern zum abgefälschten, aber hochverdienten 1:0 (34.). Sein 49. Champions-League-Treffer. Bescherte sich ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk zu seinem 32. am Tag zuvor.

Sané erneut stark - Lewandowski später Doppelpack

LEROY SANÈ, NOTE 2: Aktiv, lauffreudig, aufgekratzt, wirkte wie von einer Last befreit. Holte sich oft weit hinten die Bälle. Die erste Bayern-Chance (19.) ging auf sein Konto: mit links aus 13 Metern - ter Stegen parierte. So wie auch in Minute 52 aus sieben Metern nach schickem Feinfuß-Dribbling.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 2: In Halbzeit eins von Araujo beinahe elfmeterreif geschubst (11.), ansonsten kaum im Spiel - bis zu seiner gedankenschnellen Reaktion, die in Minute 56 nach Musialas Pfostenschuss zum 2:0 führte. Legte kurz vir Schluss (85.) auch noch das 3:0 nach.

LUCAS HERNÀNDEZ, NOTE 2: Kam für Landsmann Pavard und schickte den Kollegen Süle vom Abwehrzentrum auf die Außenbahn. Gleich voll drin im Spiel.

SERGE GNABRY, NOTE 2: Hatte zuletzt Rücken, kam für Musiala ins Spiel (65.). Traf vor dem 3:0 per Direktabnahme den Pfosten.

KINGSLEY COMAN, MARCEL SABITZER, JOSIP STANISIC: Kamen zu spät für eine Benotung.