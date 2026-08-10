Brown oder Davies? Saibari oder Musiala? Die heißen Bayern-Duelle

Beim FC Bayern beginnt nach der Asien-Tour die heiße Phase der Vorbereitung mit allen WM-Stars – und heißen Duellen um die Stammplätze: Brown oder Davies? Saibari oder Musiala? Der AZ-Check.

Von diesem Montag an wird an der Säbener Straße wieder mehr los sein - wobei es aufgrund der umfassenden Bauarbeiten zuletzt ja nicht gerade ruhig war rund um die Geschäftsstelle des FC Bayern. Doch jetzt wird es auch sportlich interessant, der wichtigste Teil der Saisonvorbereitung beginnt.

Fast kompletter Kader im Training

Trainer Vincent Kompany hat nach der Asien-Tour und einem freien Wochenende fast die gesamte Truppe zusammen, auch die WM-Fahrer Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano, die nach dem Turnier ihren verdienten Urlaub genossen, steigen ein. Hinzukommen Neuzugang Ismael Saibari, Jamal Musiala und Alphonso Davies, die nicht auf der einwöchigen Asien-Tour dabei waren und stattdessen nach ihren Verletzungen in München trainiert haben. Serge Gnabry und Lennart Karl brauchen nach ihren Muskelverletzungen wohl noch etwas länger.

Haben noch Rückstand: Lennart Karl (l.) und Serge Gnabry. © IMAGO

Für Kompanys Team geht es ab sofort um den Feinschliff, ehe die Münchner im Supercup am 22. August bei Borussia Dortmund antreten. Eine Woche später folgt der Bundesliga-Start.

Stammplatz-Duelle nehmen Fahrt auf

Die AZ zeigt die spannendsten Stammplatz-Kämpfe im Kader:

NATHANIEL BROWN GEGEN ALPHONSO DAVIES: Neuzugang Brown konnte sich in den Asien noch besser an seine Teamkollegen und Kompanys Spielidee gewöhnen. Er dürfte die erste Wahl als Linksverteidiger sein, zumal er auch ein Wunschspieler des Trainers war. Davies muss körperlich in Form kommen und gesund bleiben, wenn er den technisch und taktisch starken Brown herausfordern will. „Ich erwarte, dass die Jungs eine Saison spielen, die uns noch besser macht“, sagte Kompany über Davies und Jamal Musiala.

Neu bei Bayern: Nathaniel Brown (M.). © IMAGO/Venron Yuen

Duell im zentralen Mittelfeld

TOM BISCHOF GEGEN ALEKSANDAR PAVLOVIC: Ein sehr spannendes Duell. Bischof ist bislang einer der besten Spieler der Vorbereitung. Dass er nicht bei der WM war, wirkt sich nun vorteilhaft für ihn aus. Er ist topfit. Pavlovic, Bischofs bester Kumpel, hat kein allzu erfreuliches Turnier hinter sich. Bei Kompany genießt er trotzdem großes Vertrauen. Zum Start könnte Pavlovic noch einen Tick vorne liegen und neben Joshua Kimmich beginnen. Aber Bischof macht Druck.

KONRAD LAIMER GEGEN JOSIP STANISIC: In der vergangenen Saison halfen beide Allrounder auch mal auf der linken Abwehrseite aus, das dürfte nach der Brown-Verpflichtung nicht mehr nötig sein. Daher gibt es nun einen Zweikampf auf der rechten Seite - mit Vorteilen für den Österreicher, der im Bayern-Team als Kämpfer unverzichtbar ist.

Unverzichtbar: Konrad Laimer (l.). © IMAGO/Venron Yuen

"Ich fühle mich auf beiden Positionen wohl und denke, dass ich mit meinem Spielstil der Mannschaft viel geben kann", sagt Laimer: "Wenn es noch mal woanders sein sollte, wäre das auch kein Problem." Er kann auch im Mittelfeld spielen.

Konkurrenz im offensiven Mittelfeld

JAMAL MUSIALA GEGEN ISMAEL SAIBARI: Beide Offensivstars trainierten vergangene Woche individuell an der Säbener Straße, um rechtzeitig zum Saisonbeginn fit zu sein. Ähnlich wie Brown war Saibari ein absoluter Wunscheinkauf, der Marokkaner besticht mit seiner Dynamik, Torgefahr und seiner Durchsetzungsfähigkeit. Musiala muss beweisen, dass er nach seiner langwierigen Verletzung noch immer den Unterschied ausmachen kann. Als Topverdiener wird das von ihm erwartet.

Übrigens: Auch Gnabry und Karl werden nach ihrer Rückkehr Anspruch auf einen Platz in der Offensive erheben. Luis Diáz (links), Olise (rechts) und Kane (zentrale Sturmspitze) sind bei Kompany gesetzt.