Besser als einst Real Madrid: FC Bayern stellt neuen Torrekord auf

Der FC Bayern jubelt auch im Heimspiel gegen den 1. FC Köln und erzielte somit im 74. Pflichtspiel in Folge einen Treffer, gleichbedeutend mit einer neuen europäischen Bestmarke.

München - Der FC Bayern München hat beim Heimsieg gegen den 1. FC Köln einen Rekord im europäischen Fußball aufgestellt. Der deutsche Rekordmeister erzielte beim 3:2 am Sonntagabend im 74. Pflichtspiel nacheinander mindestens ein Tor. Eine solche Serie in Wettbewerbspartien gelang in Europas Top-5-Ligen (Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien) noch keinem Team.

Die bisherige Bestmarke von Real Madrid mit 73 Partien aus den Jahren 2016 und 2017 verbesserte Weltfußballer Robert Lewandowski am Sonntag mit seinem Tor zum 1:0. "Es ist natürlich schön, gerade auch für die Zuschauer, dass immer Tore fallen, wenn wir spielen", sagte Kapitän Manuel Neuer. In den 74 Partien bis zum Rekord erzielten die Bayern insgesamt 214 Treffer.

Letztmals im Februar 2020 ohne Treffer

Letztmals torlos blieb der FC Bayern am 9. Februar 2020 beim 0:0 gegen RB Leipzig. Damals war Julian Nagelsmann noch Trainer des Gegners.

72 der 214 Tore erzielte allein Torjäger Lewandowski. "Er ist mit ein Grund für diesen Rekord", sagte Nationalspieler Serge Gnabry, der gegen Köln die Treffer Nummer zwei und drei schoss. "Es ist ein super Gefühl, an dem Rekord beteiligt zu sein. Hoffentlich können wir noch ein paar Spiele durchhalten", sagte Gnabry.