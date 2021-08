Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen 1. FC Köln live

Nach dem 1:1 zum Saisonauftakt bei Borussia Mönchengladbach steht für den FC Bayern nun das erste Heimspiel der noch jungen Saison an. Am Sonntag empfangen die Münchner den 1. FC Köln – 20.000 Zuschauer sind in der Allianz Arena zugelassen. Nach dem Supercup-Erfolg gegen Borussia Dortmund (3:1) dürften die Bayern mit reichlich Selbstvertrauen in die Partie gehen, doch auch die Kölner reisen mit einem Erfolgserlebnis an. Am ersten Spieltag haben die "Geißböcke" einen 0:1-Rückstand gegen Hertha BSC noch in einen 3:1-Sieg gedreht. Die Bayern bangen indes um ihren Torwart Manuel Neuer. Der Kapitän zog sich im Supercup einen Kapselverletzung im Sprunggelenk zu. Ob er gegen Köln spielen kann, ist noch unklar. Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr!