Verletzung im Supercup: Pause für Bayern-Kapitän Manuel Neuer!

Beim Supercup-Erfolg des FC Bayern haben sich Kingsley Coman und Manuel Neuer verletzt. Der Torwart konnte am Donnerstag nicht trainieren, ein längerer Ausfall droht.

München/Dortmund - Keine guten Nachrichten für den FC Bayern: Kapitän Manuel Neuer konnte am Donnerstag nicht am Training teilnehmen. Wie die Münchner mitteilen, hat sich der Torwart beim Supercup-Erfolg in Dortmund eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Verletzung: Manuel Neuer könnte länger ausfallen

Über die Ausfallzeit gibt es keine genaueren Informationen, der FC Bayern schreibt lediglich davon, dass Neuer "pausieren" muss. Jedoch könnte es durchaus sein, dass Neuer am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln ausfällt – möglicherweise sogar noch länger. Als Ersatz würde Bayern-Rückkehrer Sven Ulreich bereitstehen.

Doch nicht nur Neuer verletzte sich beim Spiel am vergangenen Dienstag, Kingsley Coman musste angeschlagen zur Halbzeit ausgewechselt werden.

Kingsley Coman wurde beim Supercup-Sieg gegen den BVB vorzeitig ausgewechselt. © IMAGO / Kirchner-Media

Supercup: Coman angeschlagen ausgewechselt

Nach der Partie äußerte sich Trainer Julian Nagelsmann zu seinen beiden angeschlagenen Stars. "Ich habe noch kein Feedback von der medizinischen Abteilung bekommen. Bei King (Kingsley Coman, d. Red.) war es so, dass er einen ausstrahlenden Schmerz im Rücken hatte", erklärte der Trainer, der gegen den BVB seinen ersten Profi-Titel feiern durfte.

"Als er sich in der Kabine hingesetzt hat, wurde der Schmerz schlimmer. Wir wollten dann schauen, ob es besser wird, wenn er sich wieder ein bisschen bewegt. Man hat dann aber leider gleich gesehen, dass es nicht besser wurde", meinte Nagelsmann. Coman, der schon in der Vorbereitung mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, wurde daher nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff durch Leroy Sané ersetzt.

"Manu (Manuel Neuer, d. Red.) hatte einen Pressschlag, bei dem er etwas am Sprunggelenk abbekommen hat. Er konnte aber weiterspielen. Daher gehe ich nicht davon aus, dass es etwas schlimmeres ist", sagte Nagelsmann über seinen Kapitän: "Das gleiche gilt für King. Ich hoffe, dass beide am Wochenende wieder zur Verfügung stehen." Diese Hoffnung könnte sich nun - zumindest bei Neuer - zerschlagen.