Bericht: Morddrohungen gegen drei Stars des FC Bayern

Einem Medienbericht zufolge soll an der Geschäftsstelle des 1. FC St. Pauli ein Brief mit Morddrohungen gegen die Bayern-Spieler Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Serge Gnabry eingegangen sein. Die Polizei nehme diese "sehr ernst".

München - Großer Wirbel beim FC Bayern: Laut einem Bericht der " " soll an der Geschäftsstelle des FC St. Pauli ein Brief eingegangen sein, der Morddrohungen gegen Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Serge Gnabry enthält. Eine Mitarbeiterin habe den Brief am 12. Januar der Polizei übergeben.

Die Polizei nehme die Drohungen "sehr ernst". Der Brief sei dem LKA übergeben worden und werde nun auf Fingerabdrücke untersucht. Der Brief soll sowohl direkte Todesdrohungen als auch Aufforderungen beinhalten, die drei Spieler zu erschießen. Der FC Bayern hat sich bislang noch nicht dazu geäußert.