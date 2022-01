Bericht: Keine Knie-OP bei Leon Goretzka

Zuletzt hatte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann eine OP beim derzeit verletzten Leon Goretzka nicht ausgeschlossen. Dazu kommt es laut einem Bericht nun aber nicht, ein Eingriff bleibt dem Bayern-Star wohl erspart.

München - Leichtes Aufatmen beim FC Bayern und Trainer Julian Nagelsmann: Leon Goretzka muss nicht operiert werden – das berichtet die " ". Demnach gab es nochmal einen entsprechenden Check, die Verletzung des Mittelfeldspielers soll nun wie bisher konservativ behandelt werden.

Goretzka trainiert auch schon wieder leicht und ackert fürs Comeback. Am kommenden Wochenende wird der 26-Jährige aber noch sicher ausfallen, beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) müssen es die Mitspieler noch ohne ihn richten. Wie es danach weitergeht, ist aktuell noch unklar.

Goretzka spielte zuletzt Anfang Dezember

Goretzka laboriert seit Wochen an hartnäckigen Problemen an der Patellasehne. Sein letztes Spiel absolvierte er Anfang Dezember beim 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund. Seitdem machten ihm seine Beschwerden am Knie einen Einsatz unmöglich.

Erst vergangene Woche äußerte sich Nagelsmann zur Verletzung seines Stammspielers – und klang dabei wenig optimistisch. "Wichtig ist, dass es so nicht weitergeht", sagte der Bayern-Coach. Der Zustand sei vor allem für Goretzka selbst "untragbar", unter diesen Umständen sei es für ihn nicht möglich zu spielen. "Das ist am Ende des Tages das, was er gerne möchte, was wir gerne möchten. Das ist aktuell nicht möglich, und demnach müssen wir andere Wege gehen, um sicherzustellen, dass er nicht noch weitere vier, fünf Wochen ausfällt."