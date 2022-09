Bericht: Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat Rauswurf-Klausel im Vertrag

Die Bosse des FC Bayern stehen trotz der aktuellen Bundesliga-Krise hinter Julian Nagelsmann, bei weiteren Misserfolgen könnte es für den Trainer aber ungemütlich werden. Einem Bericht zufolge befindet sich eine Klausel in seinem Vertrag, die die Abfindung bei einer Entlassung regelt.

München - Der FC Bayern ist in der Bundesliga so schlecht wie seit Jahren nicht mehr! Vier sieglose Spiele in Folge gab es zuletzt in der Saison 2001/02, zwölf Punkte aus den ersten sieben Spielen bedeuten zudem den schwächsten Start seit zwölf Jahren. Es brodelt an der Säbener Straße.

Trainer Julian Nagelsmann sitzt trotz des schlechten Starts und der enttäuschenden Leistungen seiner Mannschaft weiter fest im Sattel. "Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Trainern. Wir sind von Julian total überzeugt", stellte Vorstandsboss Oliver Kahn am Sonntag im Rahmen des Wiesn-Besuchs der Bayern klar.

Leverkusen, Dortmund, Freiburg: Schweres Programm für den FC Bayern

Dennoch: Die Ergebnisse in der Liga müssen sich schleunigst bessern. Die Zeit für Ausreden sei vorbei, jetzt müssen Siege her, meinte Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach der 0:1-Niederlage beim FC Augsburg am Samstag. Nach der Länderspielpause steht für die Münchner jedoch ein schweres Programm an. Zunächst empfangen die Münchner Bayer Leverkusen, in der Woche darauf geht es zum Spitzenspiel nach Dortmund, danach kommt der starke SC Freiburg in die Allianz Arena.

Geht die Sieglos-Serie der Bayern weiter, könnte es für Nagelsmann schnell eng werden. Der 35-Jährige kam erst im Sommer vergangenen Jahres für eine satte Ablöse, die sich samt Boni auf bis zu 25 Millionen Euro belaufen soll, von RB Leipzig und wurde mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet.

Für keinen Trainer in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters wurde je ein solch großes Gesamtpaket geschnürt. Eine Entlassung wäre nicht nur für die Bayern-Bosse, die mit Nagelsmann eine neue Ära einläuten wollen, ein großes Fehler-Eingeständnis, sondern würde dem Klub auch finanziell teuer zu stehen kommen.

Eine Nagelsmann-Entlassung in dieser Saison wäre für den FC Bayern wohl teuer

Laut einem Bericht der " " hat man bei den Vertragsverhandlungen im vergangenen Sommer die finanziellen Angelegenheiten im Falle einer vorzeitigen Entlassung bereits geregelt. Demnach gibt es in Nagelsmanns Kontrakt eine Art "Rauswurf-Klausel". Dem Bericht zufolge wäre die Abfindung, die der 35-Jährige erhält, bei einer Trennung innerhalb der ersten beiden Vertragsjahre frei verhandelbar.

Heißt konkret: Sollten die Bayern Nagelsmann vor dem nächsten Sommer feuern, könnte es teuer werden. Ab 2023 sollen dann festgelegte Abfindungen greifen, die von Jahr zu Jahr geringer werden. Der Vertrag des Cheftrainers läuft bis 2026.