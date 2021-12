Beeindruckende Serie: David Alaba und Real Madrid übertrumpfen die Bayern

Real Madrid straft viele Experten Lügen und ist in Spanien nach dem Sieg im Stadtderby gegen Atlético der Konkurrenz enteilt. Ex-Bayern-Profi David Alaba ist ohne Zweifel ein Faktor beim Höhenflug der Madrilenen.

Innenverteidiger mit Offensivdrang: Ex-Bayern-Spieler David Alaba (l.) im Stadtderby gegen Atlético Madrid – in der Mitte Reals Torjäger Karim Benzema.

München/Madrid - Wer hätte das gedacht? Wettbewerbsübergreifend legt Real Madrid gerade eine beeindruckende Serie hin, feierte mit dem 2:0 (1:0) im Stadtderby gegen Atlético Madrid am Sonntagabend den zehnten Sieg in Folge und stellt damit sogar den FC Bayern in den Schatten.

Real Madrid: Die Champions-League-Pleite gegen Tiraspol ist längst vergessen

Die Münchner schafften es im gleichen Zeitraum auf neun Siege – da war ja noch die 1:2-Niederlage beim FC Augsburg am 19. November...

Und die Madrilenen? Zweieinhalb Monate nach der peinlichen Pleite gegen Champions-League-Neuling Sheriff Tiraspol ist die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti in absoluter Topform und derzeit das formstärkste Team in Europa.

David Alaba: "Unser Spiel funktioniert immer besser"

Dabei hatten sich viele Experten schon gefragt, ob diese Liaison gut gehen kann – schließlich hatte der ehemalige Trainer des FC Bayern zuletzt keine glanzvollen Erfolg mehr feiern können und kam vom FC Everton nach Madrid.

Mit Abwehrchef David Alaba sieht ein anderer Ehemaliger des FC Bayern den spanischen Rekordmeister auf einem sehr guten Weg: "Unser Spiel funktioniert immer besser, wir lernen uns Spiel für Spiel mehr kennen, das sieht man auf dem Platz."

Alaba bildet mit Militao eine starke Innenverteidigung

Alaba spielte wie Ex-Nationalspieler Toni Kroos im Derby gegen Atlético durch, zeigte einmal mehr, warum der 29-Jährige gemeinsam mit dem Brasilianer Eder Gabriel Militao (23) ein überragendes Gespann in der Innenverteidigung bildet.

Dank des siebten Liga-Sieges in Folge thront Real weiter acht Punkte vor dem FC Sevilla auf Platz eins. Toptorjäger Karim Benzema (16.) und Marco Asensio (57.) trafen.

Alaba: "Das war eine Nacht für alle Madridistas"

"Derbysiege sind immer was Besonderes, der erste Sieg im Derbi Madrileno ist natürlich richtig geil", sagte Alaba. "Wir haben als Team wieder sehr gut agiert, jeder hat für den anderen alles gegeben. Das war eine Nacht für alle Madridistas. Clasico, Derbi Madrileno – super für uns und unsere Fans, dass wir beide Spiele gewonnen haben."

Bei Rivale FC Barcelona hatten die Königlichen Ende Oktober mit 2:1 triumphiert. Der Tabellen-Achte hat nach dem 2:2 in Osasuna schon 18 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.

In der Champions League wartet PSG auf Alaba und Co.

"Wir haben diese Saison noch viel vor uns", sagte Alaba, "das schaffen wir nur als Einheit. Und da gebe ich jedes Match mein Bestes und übernehme Verantwortung, damit wir gemeinsam als diese erfolgreich sind."

Auch seine Champions-League-Gruppe hat Real gewonnen: In der Königsklasse geht die Reise nach der kuriosen Achtelfinal-Auslosung am Montag mit dem Highlight gegen Paris Saint-Germain weiter.