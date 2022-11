Bayerns "Messiala" macht die 100 voll: Für Jamal Musiala geht's in Top-Form zur WM

Reicht die Wortschöpfung "Messiala" schon, um die Leistung von Jamal Musiala in der Hinrunde zu bewerten? Fans und Experten schwärmen vom Youngstar des FC Bayern. Vergleiche zum jungen Lionel Messi bieten sich an.

München – Es war die Hunderter-Woche für Jamal Musiala. Erst setzte transfermarkt.de seinen Marktwert auf 100 Millionen fest, im Spiel gegen den FC Schalke 04 trat er dann zum 100. Mal für den FC Bayern an.

Ob Musiala auch bei der anstehenden WM zu 100 Prozent überzeugen kann?

Jamal Musiala mit zwei Assists gegen Schalke

Beim 2:0-Erfolg in Gelsenkirchen krönte der 19-Jährige jedenfalls seine starke Hinserie mit einer Weltklasse-Leistung. Zusammen mit Serge Gnabry war er der beste Akteur auf dem Feld, bereitete beide Treffer vor. "Er hat eine herausragende Hinrunde gespielt und wird hoffentlich die WM und die Rückrunde genauso spielen", so Julian Nagelsmann nach der Partie.

Seine Wendigkeit und Schnelligkeit verglich der Bayern-Coach mit "Schlangenbeinen". Nun gut, die einzige Schlange mit Beinen fand sich in der Arena auf Schalke wohl eher am Bier-Stand. Was der Bayern-Trainer sagen wollte: Musialas Abseits-Tor in der 67. Minute unten auf dem Rasen allein war schon das Eintrittsgeld wert.

Bayern-Coach Nagelsmann: Musiala hat "lebendige Füße"

"Er hat in vielen Situationen Ballglück, weil er sehr lebendige Füße hat", so die Analyse von Nagelsmann, der sich bei der Wiederholung von Musialas Fast-Treffer ein Grinsen nicht verkneifen konnte. "Das ist schon extrem gut, was er da macht". In 22 Pflichtspielen hat der deutsche Nationalspieler inzwischen zwölf Tore und zehn Assists beigesteuert.

Kein Hinterherkommen beim Abseitstor von Musiala für die Schalker Abwehr © IMAGO/Joerg Niebergall/Eibner-Pressefo (www.imago-images.de)

Musialas Torvorlage zeugt von Reife im Bayern-Spiel gegen Schalke

Bei Gnabrys Führungstreffer (32.), den er mit der Hacke im Strafraum auflegte, bewies Musiala seine Abgezocktheit und Reife. Als hätte er seit Jahren nichts anderes gemacht. Doch Musiala ist erst 19 und damit der erste Teenager, der für den FC Bayern 100 Pflichtspiele bestritt.

Das zweite Tor des Tages war ein Konter aus dem Lehrbuch: Am Ende war es Musiala, der auf den Torschützen Eric Maxim Choupo-Moting in der 52. Minute in den Sechzehner durchsteckte.

Während es für ein paar Spieler auf dem Feld nach dem Abpfiff in die lange Winterpause ging, fängt für Musiala die große Bühne jetzt erst an. Bei der WM liegen die Hoffnungen der deutschen Fans auf den flinken Füßen des Bayern-Youngsters.

Musiala fährt in Top-Form zur Weltmeisterschaft

Ist eine Gefahr des Abhebens gegeben? DFB-Kapitän Manuel Neuer fand eine schnelle Antwort: "Der ist geerdet, der weiß genau, worum es geht. Wir sind froh, dass er bei uns in beiden Mannschaften dabei ist – bei Bayern und der Nationalmannschaft."

Eventuell trifft er in Katar ja auf einen anderen flinken Fuß aus Argentinien. Die Vergleiche "Messiala" werden zumindest schon mal angestellt.