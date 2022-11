Bayerns Mann der Stunde: Choupo-Moting hat gute Chancen auf einen neuen Vertrag

Eric Maxim Choupo-Moting ist Bayerns Spieler der Stunde und hat gute Chancen, einen neuen Vertrag über 2023 hinaus zu bekommen. Herbert Hainer schwärmt in der AZ: "Choupo macht es klasse."

München - Dieser Mann ist on fire: Sieben Tore und drei Vorlagen hat Eric Maxim Choupo-Moting in den vergangenen sechs Pflichtspielen geliefert, das sind zweifellos Robert-Lewandowski-Werte. Und das macht den Angreifer des FC Bayern auch für andere Klubs interessant.

Manchester United soll inzwischen an dem 33-jährigen Nationalspieler Kameruns baggern, es ist bekannt, dass Choupo-Motings Vertrag 2023 ausläuft. Die Engländer locken traditionell mit hohen Gehältern, doch Choupo-Moting hat auch beim FC Bayern eine gute Perspektive: Im Winter wird über eine Vertragsverlängerung mit ihm gesprochen, wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic jüngst erklärte.

Hainer: "Choupo macht es schon klasse, das muss man echt sagen"

Gekommen, um zu bleiben, getroffen, um zu bleiben: Choupo-Moting verzückt aktuell den ganzen Klub. "Choupo macht es schon klasse, das muss man echt sagen", erklärt Bayern-Präsident Herbert Hainer im Gespräch mit der AZ: "Wenn man sieht, wie er die Bälle hält, wie er sie annimmt und verteilt - er ist technisch wirklich hervorragend. Das gibt den Außenstürmern ein bisschen mehr Luft. Wir sind sehr zufrieden."

So zufrieden sogar, dass es im Winter keine Neuzugänge geben wird - weder im Angriff noch auf einer anderen Position. Hainer sagt: "Wir haben eine Mannschaft, die hervorragend besetzt ist. Wir müssen eher schauen, dass die guten Spieler, die wir haben, alle zu Spielzeiten kommen. Das macht der Trainer mittlerweile sehr, sehr gut. Wir haben überhaupt keine Notwendigkeit für Wintertransfers."

Hainer sieht den aktuellen Kader stark genug für den Kampf um drei Titel, nicht zuletzt dank Mittelstürmer Choupo-Moting, der im Team höchstes Ansehen genießt. "Wir freuen uns alle für ihn, er ist ein guter Typ für die Mannschaft", sagt etwa Marcel Sabitzer: "Choupo hat seine Qualitäten immer gehabt, er hat vielleicht nicht immer den Rhythmus bekommen, den er braucht. So, wie er es jetzt macht, ist er unser klarer Neuner."

Vertragsgespräche nach der WM

Einer, den auch die deutsche Nationalmannschaft gerade gut gebrauchen könnte. Aber Choupo-Moting fliegt mit Kamerun zur WM in Katar. Nach dem Turnier will Salihamidzic die Vertragsgespräche mit Choupo-Moting und dessen Management aufnehmen. "Wir freuen uns einfach, es ist super ihn so zu sehen und dass er nun die Chance bekommt", sagt Salihamidzic über Bayerns Mann der Stunde: "Er gibt uns aktuell genau das, was wir brauchen."

Und das ist: ein klassischer Mittelstürmer. Trainer Julian Nagelsmann ist inzwischen zum etablierten 4-2-3-1-System zurückgekehrt, Choupo-Moting und Thomas Müller sind die beiden Kandidaten für die Sturmspitze. Es war der entscheidende Handgriff, um in dieser Hinrunde die Wende zu schaffen.