Bayerns heißer Winter: Das Programm vor dem Paris-Kracher hat es in sich

Mit dem Bundesliga-Auftakt am Freitag in Leipzig beginnt für den FC Bayern eine Serie von schwierigen Partien vor dem Paris-Kracher. Nagelsmann: "Ich bin ein Freund davon, dass es gleich zur Sache geht".

München - Bayerns Cheftrainer wirkte bestens gelaunt und gelassen – und das hatte freilich seinen Grund: Julian Nagelsmann wurde am Mittwoch von seinen Vorgesetzten offenbar bereits informiert, dass es im Torwartpoker um Yann Sommer (34) endlich einen Durchbruch gegeben hatte.

Der Schweizer wechselt mit sofortiger Wirkung von Borussia Mönchengladbach zu den Münchnern und könnte bereits am Freitag in der Partie bei RB Leipzig (Sat.1, DAZN und im AZ-Liveticker) sein Debüt geben.

Die wichtigste Personalie nach dem Beinbruch von Manuel Neuer (36) ist damit geklärt, Nagelsmann und sein Trainerteam können sich endlich voll auf die sportlichen Inhalte konzentrieren. Das ist auch nötig – denn für die Münchner steht noch ein heißer Winter an. Bis zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 14. Februar bei Paris Saint-Germain wird Nagelsmanns Team in der Bundesliga und im DFB-Pokal extrem gefordert.

Bayern gegen Leipzig: Erster gegen Dritter

Den Auftakt macht die Partie bei Nagelsmanns Ex-Klub Leipzig, die bereits richtungsweisend sein könnte. "Ich bin ein großer Freund davon, dass es gleich zur Sache geht", sagte der Coach. "Es ist tabellarisch schon ein wichtiges Spiel. Leipzig ist ein Hauptkonkurrent um die Meisterschaft." Mit 34 Punkten führt der FC Bayern die Tabelle vor dem SC Freiburg (30) und dem Tabellendritten Leipzig (28) an. "Neun Punkte wären ein gutes Polster auf so eine gute Mannschaft", ergänzte Nagelsmann, der die Münchner zum elften Meistertitel in Serie führen will.

Englische Woche für den FC Bayern

Schon am kommenden Dienstag wartet auf Bayern das Heimspiel gegen den 1. FC Köln, vier Tage später geht es in der Allianz Arena gegen das Spitzenteam von Eintracht Frankfurt. Weitere Aufgaben in der Liga: auswärts beim VfL Wolfsburg (5. Februar) und zuhause gegen den VfL Bochum (11. Februar). Am 1. Februar steht zudem die knifflige Partie im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Mainz 05. Bayern kann es sich kaum erlauben, nach dieser langen WM-Pause zu schwächeln. "Die Bundesliga hatte vor der Winterpause ein hohes Niveau, das wird auch so bleiben", meinte Nagelsmann: "Das ist ein gutes Programm, und es ist gut, dass wir gleich gefordert sind." Denn logisch: Paris hat der Trainer genauso wie seine Spieler schon im Hinterkopf.

Nagelsmann weiß, dass er besser sein muss als im Vorjahr

"Als große Aufgabe" bezeichnete Nagelsmann die Duelle mit Lionel Messi und Co.: "Wir werden daran gemessen, dass wir in der Champions League ganz vorne mitspielen." Anders als in der Vorsaison, da scheiterte Bayern im Viertelfinale an Außenseiter FC Villarreal.

Nagelsmann weiß, dass er diesmal besser abschneiden muss, seine Vorgesetzten erwarten von ihm Erfolge in allen drei Wettbewerben. "Mein Job ist es, die Rückrunde so zu gestalten, dass ich im Sommer fest im Sattel sitze", gab er offen und ehrlich zu.

Umso wichtiger ist ein guter Start gegen Leipzig. Nagelsmann, der abgesehen von den langzeitverletzten Spielern Neuer, Lucas Hernández (26), Sadio Mané (30), Noussair Mazraoui (25) und Bouna Sarr (30) den kompletten Kader zur Verfügung hat, fordert sofort höchste Konzentration von seinen Stars.

"Der Weg dahin kann auch ein Stück weit das Auftreten gegen Paris bedingen – was die psychische Stabilität angeht und die Inhalte", sagte Nagelsmann über die Wochen vor dem Königsklassen-Gipfel: "Wenn wir die gut umsetzen in der Bundesliga, sind wir gewappnet für dieses Topduell." Im Hinspiel gegen PSG hänge es "von der Form ab – und die kann man sich vorher in der Bundesliga und im Pokal erarbeiten", so Nagelsmann. Leipzig ist der erste Test für seine Mannschaft.