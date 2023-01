Werner vor Bayern-Duell: "Gut, nicht zu bereuen"

FC Bayern München statt FC Chelsea - was ein Wechsel zum deutschen Rekordmeister statt in die Premier League mit seiner Karriere gemacht hätte, daran will Timo Werner keine Gedanken mehr verschwenden. "Ich glaube, der Weg, den man geht, ist am Ende immer der richtige. Zwar hätte ich bis jetzt zwei Trainer bei Bayern gehabt, die für mich sehr gut gewesen wären: Hansi Flick, mit dem ich gut auskomme. Und Julian Nagelsmann, meinen ehemaligen RB-Trainer. Aber ich glaube, man tut gut daran, nicht zu bereuen", sagte der 26 Jahre alte Fußball-Nationalspieler vor dem Bundesliga-Duell des FC Bayern gegen RB Leipzig in einem Interview der "Sport Bild" (Mittwoch).

18. Januar 2023 - 06:07 Uhr | dpa

Timo Werner jubelt nach einem Treffer. © Jan Woitas/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild