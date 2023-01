Plötzlich Profi: Die steile Karriereleiter von Arijon Ibrahimović beim FC Bayern

Plötzlich Profi. Klingt nach einem romantischen Film, ist aber die Geschichte von Arijon Ibrahimović. Mit guten Leistungen gab es die Vertragsverlängerung und die Beförderung zu den Profis vom FC Bayern.

München – Vor einer Beförderung vom Chef steht meist gute Arbeit. Das weiß jeder, der schon mal ein paar Sprossen auf der Karriereleiter genommen hat. Im Profi-Fußball beim FC Bayern ist das fast identisch. Glückwünsche zur Beförderung konnte in den vergangenen Tagen U19-Kicker Arijon Ibrahimović entgegennehmen.

Der Mittelfeldmann verlängerte erst seinen Vertrag vorzeitig bis 2025 und darf ab jetzt bei den Profis mitmischen. Ein Rückblick auf seine Karriereleiter der letzten Wochen.

Ein erster Fuß in der Tür zur Allianz Arena für Ibrahimović

Coach Julian Nagelsmann hat eine ganz bestimmte Art, Jugendspieler an die Profis heranzuführen. Schritt eins: die Eingewöhnung an den Spielbetrieb. So begann es auch für Arijon Ibrahimović. Die ersten Trainingseinheiten gab es schon bei den Profis. Im Oktober letzten Jahres stand er dann im Kader beim Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. Danach gab es für den Siebzehnjährigen Champions-League-Luft gegen Inter Mailand zu schnuppern. Auch wenn keine Spielzeit zusammenkam, er hatte seinen Fuß in der Tür (zur Umkleide in der Allianz Arena).

Ibrahimović zeigt gute Leistungen im FC-Bayern-Trainingslager

Zweiter Schritt der Nagelsmanns'schen Eingliederung: die Einladung ins Trainingslager. Im Fall Ibrahimović ein ganz besonders wichtiger Schritt. Denn in Katar zeigte der Youngster gute Leistungen. Starke Dribblings und Abschlüsse bestätigten den guten Eindruck aus den Trainingswochen zuvor. Genau dieses Verhalten auf dem Platz hatte Nagelsmann von ihm gefordert. "Er war ein guter Assist-Geber, hatte aber oft nicht so den Zug zum Tor", so Nagelsmann.

Arijon Ibrahimovic, Daley Blind und Serge Gnabry im Trainingslager © Peter Kneffel (dpa)

Ein Tor im Bayern-Testspiel gegen Salzburg gibt den Ausschlag

Dritter (und meist letzter Schritt) zur Eingliederung: Spielzeit. Diese bekam Ibrahimović beim Testspiel gegen Salzburg und machte seine Sache auch dort ansehnlich, oder "herausragend", wie der Chef sagen würde. Spätestens nach seinem 50 Meter Sprint bis weit in die eigene Hälfte, wo er mit einer blitzsauberen Grätsche den Ball gewann, war auch den Fans klar: Hier kämpft jemand um seine Profi-Zukunft.

Bayern-Verantwortliche sind froh über die Ibrahimović-Verlängerung

"Ari hat sich sehr gut entwickelt. Die Aktivität war gerade im Testspiel herausragend. Ich bin froh, dass er den Vertrag unterschrieben hat und das hat er sich aufgrund der Leistungen auch verdient", verriet Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen Leipzig (Freitag, 20:30. DAZN, Sat1 und im AZ Liveticker).

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidžić war angetan von der Entwicklung von Ibrahimović: "Er hat bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen und wird nun Teil unseres Profikaders sein. Josip Stanišić, Paul Wanner, Johannes Schenk, jetzt Ari: das sind alles Talente, die wir am FC Bayern Campus ausgebildet haben und von denen wir uns viel versprechen.“

Wer ist Arijon Ibrahimović vom FC Bayern?

Ibrahimović war im Sommer vor viereinhalb Jahren im Alter von 13 vom 1. FC Nürnberg zum FC Bayern gekommen. Er absolvierte für die U17 und U19 insgesamt 48 Pflichtspiele, in denen ihm 25 Treffer gelangen. Zuletzt feierte er sein Debüt für die FC Bayern Amateure in der Regionalliga Bayern und absolvierte bisher zwei Einsätze in der laufenden Saison.