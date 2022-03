Bayerns Grenzgänger: Julian Nagelsmann stärkt und reizt Leroy Sané

In der Bundesliga saß Leroy Sané beim FC Bayern zuletzt zwei Mal auf der Ersatzbank, Trainer Julian Nagelsmann stärkt und reizt ihn: "Ein unfassbar guter Spieler, nicht zu verteidigen - wenn er an die Grenze geht."

München - Aus drei herausragenden Offensivspielern zwei auswählen - diese knifflige Aufgabe hatte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auch vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen RB Salzburg (Dienstag, 21 Uhr/Amazon Prime und im AZ-Liveticker).

Doch anders als in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen in Frankfurt und gegen Leverkusen, als Serge Gnabry und Kingsley Coman jeweils starten durften, gab der Coach diesmal Leroy Sané Hoffnung. "Wenn ich jetzt aufstellen würde, würde er beginnen und dann hoffentlich auch ein sehr gutes Spiel machen", sagte Nagelsmann. Ein Signal an Sané, sich bereitzuhalten. Und wieder in Bestform zu kommen.

Nagelsmann: "Wir brauchen Sané in bester Verfassung"

Diese zeigte Sané zuletzt nicht immer, im Spiel wie im Training. Daher saß er zunächst draußen. In Frankfurt immerhin gelang ihm nach seiner Einwechslung der Siegtreffer.

"Er ist ein Spieler, auf den ich ungern verzichte, er hat die Qualität und Extraklasse in vielen Situationen, die uns schon viele Spiele gewonnen hat und den Gegner beschäftigt", sagte Nagelsmann und gab Sané zugleich einen Auftrag mit: "Wir brauchen ihn in der besten Verfassung. Er ist ein unfassbar guter Spieler und eigentlich nicht zu verteidigen, wenn er an die Grenze geht, der mit Dribblings Gegner auf sich zieht, Raum für andere schafft."

Nagelsmann über Sané: "Er genießt mein absolutes Vertrauen"

Sané, Bayerns Grenzgänger. Mal ein bisschen zu nachlässig, mal genial. Ein Spieler, der weiter polarisiert, auch wenn die Fans in dieser Saison deutlich zufriedener mit ihm sind. Bei 26 Torbeteiligungen in 34 Partien kein Wunder, Sané war in einigen Partien der beste Bayern-Profi auf dem Platz. Dabei musste er sich vor einigen Monaten sogar noch Pfiffe vom eigenen Anhang anhören.

Eine "schwierige Zeit", sagte Nagelsmann: "Die Situation mit den Fans ist ja bekannt. Wir sind da gemeinsam sehr gut durch und haben ihn in eine Topverfassung gekriegt. Er genießt mein absolutes Vertrauen." Auch dann übrigens, "wenn er mal nicht von Anfang an spielt", ergänzte der Coach. Sané sei zudem ein "guter Gegenpressing-Spieler, weil er Tempo hat auf den ersten Metern." Diese Qualität müssen Angreifer im System Nagelsmann mitbringen. Und genau da hat Sané bisweilen noch Luft nach oben.

Geht Sané einen ähnlichen Weg beim FC Bayern wie Robbéry?

Auch prominente Vorgänger wie Franck Ribéry oder Arjen Robben lernten erst im Laufe ihrer großen Bayern-Zeit unter Trainer Jupp Heynckes, wie wichtig die defensive Mitarbeit für den Teamerfolg ist. Mit dem Triple-Triumph 2013 wurden sie zu Ikonen des Klubs. Ob Sané mal einen ähnlichen Weg gehen wird?

"Eine Belastung ist das nicht", sagte Sané der "Bild am Sonntag" zum Vergleich mit Ribéry und Robben. "Klar, wir werden verglichen. Das ist auf der einen Seite schön, weil es eine Ehre ist, auf der anderen Seite wollen wir aber alle auch unsere eigene Geschichte schreiben. Auch wir wollen zeigen, wer wir sind, wie gut wir sind. Deswegen ist es eher eine Motivation." Er habe "sehr, sehr großen Respekt" vor Ribéry und Robben: "Es ist ein Ansporn, dass wir die gleichen Erfolge erreichen."

Champions League: Sané sieht Liverpool und ManCity als größte Rivalen für Bayern

Im Gegensatz zu Gnabry und Coman, die 2020 mit Bayern erfolgreich waren, fehlt Sané allerdings der Titel in der Königsklasse. Das spornt ihn besonders an. "Es ist noch mehr drin. Ich will versuchen, in meiner Karriere alles auszuschöpfen, was möglich ist", sagte Sané.

Als stärkste Rivalen sieht er zwei englische Klubs. "Ich würde sagen, so wie sie momentan drauf sind: der FC Liverpool und Manchester City." Im Winter soll bei der WM dann der Triumph mit Deutschland her: "Ich will so viele Titel wie möglich holen." Dafür braucht es einen Sané in Bestform.