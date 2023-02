Bayerns glorreiche Zehn: Thomas Müller jagt eine besondere Bestmarke

Thomas Müller schließt mit seinem 427. Spiel in der Bundesliga für den FC Bayern zu Gerd Müller auf, nur Oliver Kahn und Sepp Maier liegen vor ihm. Maier sagt in der AZ: "Ich gönne es Thomas von Herzen."

München - Der Jahresbeginn verlief für Thomas Müller (33) nicht wie gewünscht, doch mittlerweile hat der Ur-Bayer die passende Antwort gegeben: Nach zwei Spielen ohne Startelfeinsatz gegen RB Leipzig (1:1) und den 1. FC Köln (1:1) zeigte Müller in den drei folgenden Partien seinen hohen Wert für die Mannschaft – und seine Torgefahr: Im Pokal in Mainz (eine Torvorlage) stand Müller genauso von Beginn an auf dem Platz wie in der Liga gegen Eintracht Frankfurt (eine Vorlage) und den VfL Wolfsburg (ein Tor).

Stets ein neuer Treffer: Nagelsmann setzt auf Manuel Neuer

Die Formel für Trainer Julian Nagelsmann lautet also: Darf Müller starten, ist er immer an Treffern beteiligt. Auch am Samstag gegen den VfL Bochum?

Anzahl der Bundesliga-Spiele: Thomas Müller und Gerd Müller gleichauf

Das Kopfballtor in Wolfsburg zum zwischenzeitlichen 3:0 war ein besonderes für Müller, denn er erreichte in dieser Partie einen weiteren Meilenstein in seiner großen Karriere: Mit 427 Bundesliga-Spielen im Trikot des FC Bayern liegt er nun auf Platz drei der ewigen Rangliste – gleichauf mit "Bomber" Gerd Müller. Nur noch zwei Legenden sind vor Müller, die AZ stellt die illustre Liste vor:

Nur zwei Sepp Maier und Oliver Kahn sind vor Thomas Müller

1. Sepp Maier (473 Bundesliga-Spiele): Mit 706 Einsätzen in allen Wettbewerben ist Torhüter-Ikone Maier Bayerns Rekordhalter, auch in der Bundesliga-Wertung nimmt er die Spitzenposition ein. Jüngst schloss Müller allerdings schon in der Bestenliste des DFB-Pokals zu Maier auf, beide liegen nun bei 63 Partien. Müller wird bald vorbeiziehen - genauso in der Liga. "Thomas packt meinen Rekord, da bin ich ganz sicher", sagt Maier im Gespräch mit der AZ: "Ich gönne ihm das von Herzen, er hat es sich verdient." Maier wäre aber nicht Maier, wenn er nicht noch mit einem Schmunzeln anfügen würde: "Eigentlich ist es ja nicht fair: Ich habe alle Spiele über 90 Minuten bestritten, Thomas wird manchmal ein- oder ausgewechselt. Das dürfte gar nicht zählen." 46 Partien fehlen Müller noch zu Maier.

2. Oliver Kahn (429 Spiele): Der Torwart-Titan von einst liegt in der ewigen Rangliste mit 632 Spielen auf Platz drei hinter Sepp Maier (706) und Thomas Müller (646), im Bundesliga-Ranking aber auf Platz zwei - noch: Denn Müller muss nur zwei Partien aufholen.

In zwei Spielen holt Thomas Müller Boss Oliver Kahn ein

3. Thomas Müller (427 Spiele): Der Angreifer ist nun der Feldspieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen. Und da dürften noch einige hinzukommen: Müllers Bayern-Vertrag läuft bis 2024, Verlängerung nicht ausgeschlossen. In dieser Saison erzielte Müller bei zwölf Einsätzen drei Tore und bereitete vier Treffer vor.

3. Gerd Müller (427 Spiele): Bayerns Sturm-Legende kam in 427 Liga-Partien auf die unglaubliche Bilanz von 365 Toren. Bis heute ist kein Bundesliga-Stürmer an Müller herangerückt. Robert Lewandowski (312 Tore) hätte den Rekord womöglich knacken können, doch der Pole entschied sich für einen Wechsel zum FC Barcelona.

Hans-Georg Schwarzenbeck liegt auf `Platz fünf

5. Hans-Georg Schwarzenbeck (416 Spiele): "Katsche" war in den 1970er-Jahren einer der wichtigsten Spieler, als Bayern zwischen 1974 und '76 dreimal in Folge den Europokal der Landesmeister gewann. Unvergessen, wie er sein Team im Finale 1974 mit dem 1:1 in letzter Sekunde gegen Atlético Madrid in ein Entscheidungsspiel brachte, das die Münchner gewannen. Schwarzenbeck wurde zudem sechsmal Meister.

6. Klaus Augenthaler (404 Spiele): Der Weltmeister von 1990 war als Bayern-Libero und -Kapitän über viele Jahre eine tragende Säule. Sieben Meisterschaften holte "Auge", heute ist er im Nachwuchsbereich der Münchner tätig.

Franz Beckenbauer bestritt 396 Spiele

7. Franz Beckenbauer (396 Spiele): Für viele Beobachter ist er die entscheidende Figur in der Historie des FC Bayern. Beckenbauer brillierte als Spieler, Trainer und Präsident. Viermal wurde der "Kaiser" mit Bayern Meister, einmal mit dem HSV (1982).

8. Bernd Dürnberger (375 Spiele): In den 1970er-Jahren zählte der Allrounder zur Stammbesetzung bei Bayern, ein A-Länderspiel absolvierte Dürnberger aber nie. Dafür sammelte er Vereinstitel: Fünfmal Meister, dreimal Europacup-Sieger.

342 Bundesliga-Spiele für Bastian Schweinsteiger

9. Bastian Schweinsteiger (342 Spiele): Mit dem Triple 2013 und dem WM-Triumph 2014 machte er sich unsterblich, heute arbeitet Schweinsteiger als TV-Experte und gefällt auch in dieser Rolle. Der Mittelfeldstar holte acht Meisterschaften und siebenmal den DFB-Pokal.

10. Mehmet Scholl (334 Spiele): Kein Bayern-Star schoss so schöne Freistoßtore wie Scholl - und keiner war so oft auf dem Cover der "Bravo Sport". Scholl wurde achtmal Meister, 1996 Europameister und 2001 Champions-League-Sieger. Ikone.