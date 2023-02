Neben Tapalovic-Aus: Manuel Neuer stört wohl auch Rolle von Joshua Kimmich

Nach der Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic kritisierte Manuel Neuer den FC Bayern scharf. Doch nicht nur das Aus seines langjährigen Weggefährten soll den Bayern-Keeper stören. Auch die Rolle von Vize-Kapitän Joshua Kimmich bei der Vermittlung der Spielidee soll Neuer ein Dorn im Auge sein.

München - In diesen Wochen will einfach keine Ruhe an der Säbener Straße einkehren. Nach der Horror-Verletzung von Lucas Hernández und dem Paris-Trip von Serge Gnabry sorgt nun der verletzte Bayern-Kapitän Manuel Neuer für Aufruhr. Nach der Entlassung von Torwarttrainer und Neuer-Freund Toni Tapalovic wegen "Differenzen im Trainerteam" kritisierte der ehemalige Welttorhüter das Vorgehen des deutschen Rekordmeisters in einem Interview mit der "SZ" aufs Schärfste.

Neuer bemängelt Kompromisslosigkeit von Nagelsmann in Personalpolitik

Dabei soll wohl auch Bayern-Coach Julian Nagelsmann keine geringe Rolle spielen. Den FC-Bayern-Keeper soll nämlich vor allem die Kompromisslosigkeit in der Personalpolitik seines Trainers stören. Grund: Vor allem das angespannte Verhältnis zwischen dem Landsberger und dem Torwarttrainer sollen für das Aus von Tapalovic verantwortlich gewesen sein.

Nagelsmann sucht wohl nur selten Gespräch mit Neuer bei Vermittlung der Spielideen

Aber nicht erst seit der Entlassung von Tapalovic soll es zwischen Nagelsmann und Neuer knistern. Schon seit längerem soll es den Spielführer des deutschen Rekordmeisters laut "Kicker" stören, dass sein Trainer bei der Vermittlung der Spielideen auf eine enge Zusammenarbeit mit Vize-Kapitän Joshua Kimmich setzt. Im Gegenzug dazu soll Nagelsmann nur selten das Gespräch mit Neuer suchen.

Damit also endlich wieder Ruhe an der Säbener Straße herrscht, muss es wohl auch zur Versöhnung zwischen dem Kapitän und seinem Cheftrainer kommen. Den ersten Schritt dafür hat Nagelsmann schon gemacht. Nach dem 4:2-Sieg gegen Wolfsburg sagte der 35-Jährige: "Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und meine Tür ist nicht geschlossen." Nun liegt also an Neuer, ob der Torhüter diese Tür aufsucht.