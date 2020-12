Bayern-Stars David Alaba und Jérôme Boateng machen kranke Kinder glücklich

Auch wenn ein persönlicher Besuch in diesem Jahr nicht möglich war, haben David Alaba und Jérôme Boateng für Freude bei kranken Kindern gesorgt. Die beiden Stars des FC Bayern hat per Video-Call in mehreren Krankenhäusern angerufen und Trikots verschenkt.

14. Dezember 2020 - 15:12 Uhr | AZ/SID