Bayern-Keeper Neuer verletzt: Fußball-Deutschland bangt um die Schulter der Nation

Bayern-Torhüter Manuel Neuer fällt mit Problemen an der Schulter weiter aus, gegen Hoffenheim könnte er zurückkehren. Coach Julian Nagelsmann warnt: "Jedes Spiel, das zu früh ist, wirft ihn wieder zurück."

Fünf Wochen vor dem Start der WM in Katar plagen ihn Schmerzen an der Schulter: Manuel Neuer, Kapitän des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft.

München - Bei Michael Ballack war es vor WM-Start 2006 einst die lädierte Wade der Nation, die alle deutschen Fußball-Fans um den Einsatz des Capitanos bangen ließ - bei Manuel Neuer befindet sich die kritische Zone etwas weiter oben: Der Torhüter des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft hat hartnäckige Probleme an der Schulter.

Nach den Partien in der Bundesliga gegen den SC Freiburg und in der Champions League bei Viktoria Pilsen verpasst Neuer auch die 2. Runde des DFB-Pokals beim FC Augsburg (20.45 Uhr/ZDF, Sky und im AZ-Liveticker), Sven Ulreich stand für ihn im Tor.

Kann Neuer am Wochenende gegen Hoffenheim wieder spielen?

Fünf Wochen vor dem WM-Start gegen Japan bangt Fußball-Deutschland um die Schulter der Nation: Wie lange wird Neuer noch fehlen? Geht es wie damals bei Ballack gut aus? "Bei Manu ist es so, dass er nach wie vor Schmerzen hat, so wie ich es vor dem Spiel gegen Freiburg auch schon gesagt habe", erklärte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: "Da ist jetzt mal das Wochenende mit Hoffenheim angepeilt. Aber wir werden kurzfristig entscheiden."

Neuer soll an diesem Donnerstag "Teile des Wettkampf-Ersatztrainings mitmachen", wie der Coach weiter ausführte: "Noch nicht alles, aber Teile, und dann werden wir schauen, wie eingeschränkt die Bewegung noch ist." Nagelsmann warnte zugleich: "Das ist ein bisschen eine Gratwanderung. Jedes Spiel, was zu früh ist, wirft ihn natürlich wieder zurück."

Vor der WM 2018 hatte Neuer schon einmal Verletzungsprobleme, die damals allerdings noch gravierender waren. Der Keeper zog sich zwei Mittelfußbrüche zu und wurde erst kurz vor Turnierstart fit. Allein: Es half nichts, Deutschland schied in der Vorrunde aus. Diesmal in Katar soll alles besser werden - mit einem Neuer in Top-Verfassung. Daher geht der Torhüter nun keinerlei Risiken ein.

Darum ist die Verletzung für Manuel Neuer so problematisch

"Das kann am Ende nur er entscheiden mit seiner großen Erfahrung", sagte Nagelsmann über Neuers Comeback: "Er kennt seinen Körper am besten, wann es wieder zu einhundert Prozent geht." Ob es schon für Hoffenheim am Samstag reicht? Abwarten. Es ist dieser für jeden Torhüter sensible Bereich an der Schulter, der besondere Vorsicht erfordert.

"Er hat einfach eine Bewegungseinschränkung aufgrund des Schmerzes", erläuterte Nagelsmann: "Alle hebenden Bewegungen mit dem Arm tun ihm weh. Wenn du extreme Schmerzen hast, einen stechenden Schmerz in der Bewegung, dann blockierst du die Bewegung automatisch und kannst einfach nicht so schnell reagieren. Als Feldspieler wäre es kein großes Thema, als Torwart ist es einfach unmöglich, damit hundert Prozent Leistung abzurufen." Grundsätzlich könne "nichts Strukturelles passieren", so Nagelsmann: "Aber er hat einfach zu große Bewegungseinschränkungen. Da macht es einfach keinen Sinn, im Tor zu stehen. Das ist recht simpel."

Der FC Bayern hat vollstes Vertrauen in Neuer-Vertreter Ulreich

Neuer nutzte die freie Zeit zuletzt für Wanderungen am Tegernsee, wo er schon lange heimisch geworden ist. Beim Spiel gegen Freiburg am Sonntag war er in der Allianz Arena zu Gast und besuchte seine Kollegen nach dem 5:0 in der Kabine. Auf die Frage nach seiner Rückkehr sagte Neuer zur AZ: "Keine Ahnung. Wir schauen von Spiel zu Spiel."

Ersatzmann Ulreich agiert gewohnt solide, doch natürlich wollen die Münchner ihre Nummer eins zurückhaben. "Super, super lange wird es nicht dauern", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Wir haben Ulle, der es sehr, sehr gut gemacht hat. Wir haben volles Vertrauen."

Was die Bayern zu verhindern versuchen: Dass Neuer die Verletzung verschleppt. "Ich will nicht, dass er die ganze Zeit Schmerzmittel schluckt und dann spielen muss, weil es sonst immer noch schlechter wird", sagte Nagelsmann. Es ist weiter Geduld gefragt.