Bayern II: Schützenhilfe für die Löwen?

Am Sonntag empfangen die kleinen Bayern Aufstiegskandidat Wehen Wiesbaden. Ein Sieg würde dem Stadtrivalen TSV 1860 in die Karten spielen, der aktuell jede Schützenhilfe brauchen kann.

München - Ganz schön was los am Bayern-Campus. Unter der Woche wurde der nächste Sommer-Neuzugang fix gemacht: Emilian Metu kommt zur Saison 2021/2022 zur Reserve des Rekordmeisters in die Dritte Liga. Der junge Österreicher vom SKN St. Pölten darf dann ab Juni versuchen, bei den Münchnern in die riesigen Fußstapfen seines Landsmanns David Alaba zu treten.

"Emilian ist in seinem Jahrgang ein großes Talent auf seiner Position. Wir sind glücklich, dass er sich für den FC Bayern entschieden hat und hier die nächsten Schritte gehen möchte", sagt Campus-Leiter Jochen Sauer auf der Webseite des Vereins über den Mittelfeld-Spieler.

Zunächst müssen dessen Kollegen in spe aber noch diese Saison sauber abschließen. Nach zwei Remis in Folge wäre für dieses Ziel ein Sieg gegen Aufstiegskandidat SV Wehen Wiesbaden am Sonntag (14 Uhr, Magenta Sport) hilfreich - übrigens auch für die Löwen. Die Sechzger allerdings mussten am Samstag mit dem 0:1 beim MSV Duisburg einen herben Dämpfer einstecken.

Bayerns Co-Trainer Dirk Teschke ist zuversichtlich: "Wehen reist sicherlich mit Selbstvertrauen nach München und wird voll auf den Auswärtssieg gehen. Sie wollen die Hinspiel-Niederlage wettmachen. Unser Ziel ist aber klar: die drei Punkte im Grünwalder Stadion behalten."