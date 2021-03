Demichelis und Schwarz gehen bei Bayern getrennte Wege

Martin Demichelis und Danny Schwarz werden wohl in der kommenden Saison nicht gemeinsam die Bayern-Amateure trainieren.

München - In der Saison 2019/20 betreuten Martin Demichelis und Danny Schwarz gemeinsam die U19 des FC Bayern, in dieser Spielzeit sind beide getrennt unterwegs: Demichelis trainiert weiter die U19, Schwarz verantwortet die U17. Und im Sommer sollte das Duo eigentlich wieder zusammenarbeiten - als neues Gespann bei den Bayern-Amateuren in der 3. Liga. Schließlich kehrt der aktuelle Coach Holger Seitz in die Campus-Leitung zurück. Doch daraus wird offenbar nichts.

Schwarz bleibt bei der U17, Galm übernimmt die U19

Laut "Sport1" gehen Demichelis und Schwarz getrennte Wege. Demnach soll Demichelis die Amateure allein trainieren, sein ehemaliger Mitspieler und heutiger Sportvorstand Hasan Salihamidzic befördert ihn. Schwarz bleibt wohl U17-Coach, von der TSG Hoffenheim kommt Danny Galm und übernimmt die U19. Ein Problem gibt es aber noch: Demichelis hat bislang keine Uefa-Pro-Lizenz, die er für die 3. Liga braucht. "Micho" soll deshalb bald mit dieser Ausbildung beginnen. Oder aber ihm wird ein Trainer mit entsprechender Lizenz zur Seite gestellt.