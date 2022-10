Bayern-Größen geehrt: Lahm und Rummenigge in "Hall of Fame" aufgenommen

Große Ehre für Philipp Lahm und Karl-Heinz Rummenigge. Die einstigen Bayern-Stars sind nun Teil der "Hall of Fame des deutschen Fußballs".

Karl-Heinz Rummenigge (l.) und Philipp Lahm wurden in die deutsche "Hall of Fame" des Fußballs aufgenommen.

München - Große Anerkennung für Karl-Heinz Rummenigge (67) und Philipp Lahm (38). Die beiden ehemaligen Bayern-Kapitäne wurden in die "Hall of Fame des deutschen Fußballs" im deutschen Fußballmuseum in Dortmund aufgenommen.

Neben den beiden Bayern-Größen wurde auch dem ehemaligen Weltstar und gebürtigen Augsburger Bernd Schuster diese Ehre zuteil.

Lahm und Rummenigge komplettieren Bayern-Elf in der "Hall of Fame"

Lahm und Rummenigge komplettieren mit ihrer Aufnahme eine erste Bayern-Elf in der Ruhmeshalle des deutschen Fußballs. Zuvor wurden schon die ehemaligen Bayern-Stars Oliver Kahn, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Paul Breitner, Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Jürgen Klinsmann und Michael Ballack in die "Hall of Fame" aufgenommen.

Für Rummenigge ist dies schon die zweite Ehrung dieser Art. Im Mai 2022 wurde der 67-Jährige, der von 1984 bis 1987 für Inter Mailand auf Torejagd ging, in die italienische "Hall of Fame" aufgenommen.

Rummenigge stolz und geehrt

"Wenn man die Namen der Mitglieder liest, werden viele Erinnerungen wach. Franz Beckenbauer, einer meiner ersten Mentoren, mit dem ich Jahrzehnte gemeinsam beim FC Bayern verbracht habe, ebenso Gerd Müller, von dem ich so viel lernen durfte, oder Paul Breitner, mein wunderbarer Partner zu 'Breitnigge'-Zeiten. Sie alle haben meine Karriere begleitet, geprägt oder gefördert, und es stellt für mich eine große Anerkennung dar, nun Teil dieses ausgewählten Kreises zu sein", sagt Rummenigge stolz über seine Aufnahme.

Von 1974 bis 1984 war Karl-Heinz Rummenigge in 422 Pflichtspielen (217 Tore) für den FC Bayern als Spieler aktiv, gewann in dieser Zeit zwei Deutsche Meisterschaften und zwei Mal den DFB-Pokal, zudem zwei Mal den Europapokal der Landesmeister sowie einmal den Weltpokal. Mit der deutschen Nationalmannschaft, für die er in 95 Spielen 45 Tore erzielte, wurde er 1980 Europameister sowie 1982 und 1986 jeweils Vizeweltmeister. In seiner Zeit als Spieler und Funktionär des FC Bayern konnte Rummenigge insgesamt 60 Titel gewinnen.

Lahm: "Ich wusste nicht, dass ich schon museumsreif bin"

Auch Lahm freute sich über die große Ehre und nahm die besondere Auszeichnung mit Humor: "Es ist eine unglaubliche Ehre, in die Hall of Fame des deutschen Fußballs gewählt zu werden. Es kommt mir fast unwirklich vor, dass ich dort einen Platz an der Seite der ganz großen Legenden unseres Sports bekommen soll. Ich wusste zwar nicht, dass ich schon museumsreif bin – aber ich freue mich wirklich sehr über diese außergewöhnliche Auszeichnung."

Lahm, der sich als Elfjähriger, vom FT Gern kommend, dem FC Bayern anschloss, durchlief alle Junioren-Teams des deutschen Rekordmeisters. Insgesamt lief Lahm in 517 Pflichtspielen für die Münchner auf. Von 2005 bis zu seinem Karriereende 2017 holte Lahm mit dem FC Bayern neben der Champions League acht Deutsche Meisterschaften, sechs Mal den DFB-Pokal, drei Mal den DFL Supercup sowie je einmal die Klub-WM und den europäischen Supercup. Mit Lahm als Kapitän gewann der DFB 2014 den Weltmeister-Titel in Brasilien. Insgesamt trug der 38-Jährige 113 Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Seit 2018 ist Lahm Chef des Organisationskomitees der EM 2024, die in Deutschland ausgetragen wird.