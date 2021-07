Bayern-Boss Oliver Kahn: Suchen in Zuschauer-Frage Austausch mit Behörden

20.000 Zuschauer dürfen zum Saisonstart wieder in die Allianz Arena. Werden es bald noch mehr sein? Der FC Bayern steht jedenfalls "im Austausch mit den Behörden", wie Oliver Kahn am Mittwoch sagte.

München - Der neue Bayern-Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn hat die Rückkehr von Zuschauern in die Bundesliga-Stadien grundsätzlich begrüßt.

"Es ist eine gute Nachricht, dass wieder Zuschauer in die Arena dürfen. Unsere aktuelle Information ist, dass wir 20.000 Zuschauer in der Allianz Arena haben dürfen", sagte Kahn am Mittwoch in München. Der deutsche Rekordmeister stehe "im Austausch mit den Behörden", um Details zu klären.

Tags zuvor hatten die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien beschlossen, dass die Stadien für sportliche Großveranstaltungen ab der Saison 2021/2022 wieder zu maximal 50 Prozent ausgelastet werden dürfen – wobei die Gesamtzahl der Fans vorerst bei 25.000 gedeckelt ist. Für München gilt aber eine Ausnahme. Dort darf vor höchstens 20.000 Zuschauern gespielt werden, weil Bayern aufgrund der Delta-Variante, steigender Fallzahlen in anderen Ländern und der erwartbaren Reiserückkehrer-Problematik zunächst nur eine Auslastung von höchstens 35 Prozent erlaubt.

Kahn: Gesundheit hat "absolute Prämisse"

Kahn verwies darauf, dass die Gesundheit der Spieler, der Mitarbeiter und der Zuschauer "absolute Prämisse" habe. "Wir müssen jetzt mit den Behörden klären, wie es aussieht. Wir arbeiten jeden Tag daran, dass die Zuschauer schnellstmöglich wieder in die Allianz Arena zurückkommen", sagte Kahn. Der neue Chefcoach Nagelsmann betonte: "Der Sport lebt von den Fans. Wir wünschen uns, dass das normale Leben möglichst zurückkehrt. Wir hoffen, dass möglichst schnell möglichst viele Fans im Stadion sind."