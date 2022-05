Bayern-Boss Oliver Kahn spricht Machtwort: "Lewandowski wird seinen Vertrag erfüllen. Basta!"

Oliver Kahn hat einem Verkauf von Robert Lewandowski in diesem Sommer einen Riegel vorgeschoben. "Wer einen Vertrag beim FC Bayern unterschreibt, muss wissen, was er getan hat", so der Vorstandsboss des FC Bayern.

15. Mai 2022 - 14:25 Uhr | AZ/SID