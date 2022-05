Noten zu VfL Wolfsburg gegen FC Bayern: Aufmerksamer Tordebütant Josip Stanisic bester Münchner

Der FC Bayern trennt sich vom VfL Wolfsburg mit 2:2. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München/Wolfsburg - Der FC Bayern steht als Meister fest, im letzten Spiel der Saison beim VfL Wolfsburg gab es jedoch nur ein 2:2. Damit haben die Münchner alle drei Partien seitdem sie vor drei Wochen mit dem 3:1 gegen Dortmund den Titel klargemacht haben, nicht gewinnen können. Zuvor 1:3 in Mainz, dann 2:2 gegen Stuttgart. Die Tore in Niedersachsen erzielten Josip Stanisic und Robert Lewandowski, für die Gastgeber glichen Wind und Kruse zum 2:2 aus.

Am Sonntag feiern die Bayern ihre zehnte Meisterschaft hintereinander (Nummer 32 insgesamt) erstmals nach zwei Jahren Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie wieder mit den Fans auf dem Marienplatz.

Der FC Bayern in der Einzelkritik

MANUEL NEUER – NOTE 4: Der Nationaltorhüter bestritt sein 310. Bundesliga-Spiel für die Bayern, zog mit dem früheren Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge gleich. Konnte gegen den Schuss von Wind zum 1:2 nichts ausrichten. Beschwerte sich nach dem 2:2 massiv bei seinen Vorderleuten, weil sie Kruse zu simpel durchlaufen und direkt vor ihm einschieben ließen.

JOSIP STANISIC – NOTE 2: Der Kroate ersetzte Weltmeister Pavard auf der rechten Abwehrseite, kam zu seiner ersten Startelf-Berufung seit Mitte März gegen Union Berlin (4:0) und erzielte nach Kimmich-Ecke per Kopfballbogenlampe sein erstes Tor für die Profis im 18. Pflichtspieleinsatz. Auch in der Defensive sehr aufmerksam.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 4: Am Ende seiner ersten, größtenteils guten Saison, erstmals Meister. Der Innenverteidiger soll sich bereits für die neue Saison im Duett mit Hernández einspielen – klappte überhaupt nicht. Bekam einen bösen Tritt von Nmecha ab. Zu passiv beim 2:2, auch in anderen Situationen nicht auf der Höhe.

Von Hernández muss mehr kommen

LUCAS HERNÁNDEZ – NOTE 5: Nach der Pause gegen Stuttgart als linker Innenverteidiger aufgeboten. Der Franzose bekam den Fuß von Nmecha an den Kopf – schmerzhaft. Sah schlecht aus vor dem 1:2, rutschte aus. Total schläfrig und passiv beim 2:2 durch Kruse, ließ ihn durchlaufen. Da muss nächste Saison mehr kommen vom Weltmeister von 2018.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 4: Der offensive Linkverteidiger mit zu viel Offensivdrang als er Musialas Treffer zum vermeintlichen 2:0 verhinderte, weil er Casteels auf der Torlinie behinderte (24.). Oft unkonzentriert mit schlechtem Timing bei Vorlagen, vor dem 1:2 durch Wolfsburgs Wind zu passiv im Zweikampf.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Der Mittelfeld-Chef und Sechser bestritt sein 300. Pflichtspiel für den FC Bayern (seit 2015 im Verein). Seine Ecke köpfte Stanisic zum 1:0 ein. Sehr umtriebig und auch in dieser Partie, in der es um nicht wirklich etwas ging, sehr ehrgeizig als Antreiber.

LEON GORETZKA – NOTE 4: Gleich zu Beginn mit einer guten Chance, legte den Ball nach Müllers Halbfeldflanke am langen Pfosten vorbei (VfL-Keeper Casteels war noch dran). Der Mittelfeldspieler mit ziemlicher Streuung bei seinen Pässen und Flanken. Eine unterdurchschnittliche Partie des Achters.

SERGE GNABRY – NOTE 4: Der Vertragspoker (um eine Verlängerung über 2023 hinaus) ist beim Flügelspieler das Dauer-Thema. Ihm gelang zunächst nicht viel über die rechte, seine Flanken fanden keinen Abnehmer. Sehr bemüht, doch meist unglücklich in seinen Aktionen und ohne Torbeteiligung. Daher gegen Sané (67.) ausgewechselt.

Musiala kurbelte das Bayern-Spiel an

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Der Teenager, in der Rückrunde Bayerns Bester in der Offensive, erhielt erstmals seit Mitte April wieder einmal eine Chance von Beginn an. Kurbelte das Spiel als "linker Zehner" an, traf nach feinem Dribbling zum 2:0 – der Treffer wurde jedoch zurückgepfiffen.

THOMAS MÜLLER – NOTE 3: Der Rekordmeister des Rekordmeisters mit elf Meisterschaften schuftete und werkelte wie gewohnt. Auch wie gewohnt: Seine Stärke bei Vorlagen, chippte gekonnt mir links auf Lewandowski, der zum 2:0 einköpfte. Insgesamt jedoch eher unauffällig. In der 60. Minute ausgewechselt.

ROBERT LEWANDOWSKI – NOTE 3: Der Fifa-Weltfußballer mit seinem letzten Spiel für die Bayern? Erzielte per Kopf sein 35. Saisontor in der Bundesliga, seinen insgesamt 50. Pflichtspieltreffer der Saison (im 47. Spiel) – was für eine Quote. Erzielte nun in 22 Bundesliga-Spielen gegen die Wölfe 25 Tore. Erhielt nach der Partie zum siebten Mal (zum fünften Mal hintereinander!) die Torjägerkanone.

ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING – NOTE 3: Der Mittelstürmer-Backup von Lewandowski durfte diesmal als Müller-Ersatz und zweite Spitze ab der 60. Minute ran. Hatte zwei gute Abschlusschancen, verzog jedoch beide Male knapp am Tor vorbei.

Sané zu lässig vor dem Tor

LEROY SANÉ – NOTE 5: Der zuletzt schwächelnde Flügelstürmer verpasste eine knappe Woche Training und das VfB-Spiel wegen einer Erkältung, kam in Wolfsburg in der 67. Minute für Gnabry. Beste und zugleich schwächste Szene: Vergab bei einem Konter völlig frei vor Casteels, schob den Ball zu lässig am Tor vorbei.

GABRIEL VIDOVIC – OHNE NOTE: Nach seinem Bundesliga-Debüt vor vier Wochen kam der 18-jährige Kroate zu seinem dritten Einsatz, löste in der 81. Minute Kimmich ab. Ohne größere Aktionen in der Offensive.

OMAR RICHARDS – OHNE NOTE: Der Brite, ein klassischer Linksverteidiger, kam ab der 81. Minute auch mal wieder zu einem Einsatz, ersetzte Davies. Ohne Wirkung.

CHRISTIAN FRÜCHTL – OHNE NOTE: Der dritte Torhüter hinter Neuer und Sven Ulreich durfte ab der 81. Minute als Einwechselspieler für den Nationaltorhüter sein Bundesliga- und damit Profidebüt im Trikot des FC Bayern feiern. Der 22-Jährige aus Bischofsmais hat zwar noch einen Vertrag bis 2023, wird aber wohl im Sommer den Verein verlassen – daher wohl das Abschiedsgeschenk.