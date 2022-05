Jetzt wird der Poker richtig heiß: Bayern-Star Robert Lewandowski bereitet Abschied vor

Das letzte Saisonspiel des FC Bayern beim VfL Wolfsburg steht komplett im Schatten der jüngsten Entwicklungen um Robert Lewandowski. Der Spieler bestätigt, dass er den Klub im Sommer verlassen will. Die Verantwortlichen weisen weiter gebetsmühlenartig auf dessen Vertrag hin.

Robert Lewandowski könnte in Wolfsburg sein letztes Spiel für den FC Bayern gemacht haben.

Wolfsburg - Nach dem Schlusspfiff in Wolfsburg lag Abschiedsstimmung in der Luft. Robert Lewandowski ging als erster Spieler des FC Bayern in die Kurve mit den Münchner Anhängern, um sich zu bedanken. Die wenigen Sekunden, die er alleine war, schien er zu genießen.

Gut möglich, dass es mein letztes Spiel für den FC Bayern war. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es könnte sein. Wir wollen die beste Lösung für mich und den Verein finden. Lewandowski über seine Zukunft

Anschließend erhielt er bereits zum siebten Mal die Torjäger-Kanone für den besten Torschützen der abgelaufenen Saison. Ein Abschiedsgeschenk?

"Gut möglich, dass es mein letztes Spiel für den FC Bayern war. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es könnte sein. Wir wollen die beste Lösung für mich und den Verein finden", sagte der Weltfußballer nach 2:2 (2:1) des Serienmeisters beim VfL Wolfsburg dem TV-Sender "Viaplay".

Lewandowski-Wechsel: Salihamidzic verweist erneut auf den Vertrag

Lewandowskis Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 (40.), der 35. in dieser Saison, könnte also sein letzter in der Bundesliga gewesen sein. Oder? "Er hat einen Vertrag bis Sommer 2023. Das ist Fakt", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor dem Spiel bei "Sky". Mit anderen Szenarien beschäftige er sich nicht: "Unsere Haltung ist klar."

Dass Lewandowski nicht bleiben will, zumindest nicht über den Sommer 2023 hinaus, hatte Salihamidzic zuvor bestätigt. "Ich habe mit Lewa gesprochen. In dem Gespräch hat er mir mitgeteilt, dass er unser Angebot, den Vertrag zu verlängern, nicht annehmen möchte und dass er den Verein gerne verlassen würde", sagte er.

Lewandowski zeigt in Wolfsburg erneut, dass er unverzichtbar ist

Die insbesondere in der ersten Halbzeit sehr dominanten Münchner gingen in der 17. Minute durch einen Kopfball von Josip Stanisic in Führung. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff gelang den Niedersachsen durch Jonas Wind der Anschlusstreffer, ehe Ex-Nationalspieler Max Kruse (58.) den Wölfen mit seinem zwölften Saisontor einen nicht unverdienten Punkt bescherte.

Lewandowski verdeutlichte in der mit 30.000 Zuschauern erstmals seit mehr als zwei Jahren ausverkauften Volkswagen-Arena zum wiederholten Male, wie wichtig er für die Bayern-Offensive ist. Bei seinem Kopfballtor übersprang er locker den Wolfsburger Abwehrspieler Maxence Lacroix, in zwei anderen Situationen in der ersten Halbzeit stand er dicht vor zwei weiteren Treffern. Trainer Julian Nagelsmann klatschte ihm demonstrativ Beifall. Es könnte das letzte Mal gewesen sein.

Bericht: Lewandowski ist sich mit dem FC Barcelona bereits einig

Lewandowskis Berater und der FC Barcelona sind sich einem Bericht von "Sport1" zufolge mündlich über einen Wechsel des Stürmers im Sommer einig. Barça warte nun auf einen Hinweis der Bayern über die Höhe der Ablösesumme, berichtete der TV-Sender. Noch sei keine konkrete Abmachung zwischen den Klubs erzielt. Zwischen Lewandowskis Agenten Pini Zahavi und Barcelona sei ein Dreijahresvertrag avisiert worden.

Die Höhe der Ablösesumme könnte Lewandowskis Wechsel nach Barcelona aber zumindest vorerst unmöglich machen, schrieb die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" am Samstag. Denn sollten andere große europäische Klubs in den Kampf um den Torjäger einsteigen, könnte es für den finanziell angeschlagenen FC Barcelona schnell zu teuer werden. Die spanische Zeitung "Sport" berichtete am Samstag jedoch, die Bayern hätten ihre Forderung angeblich auf 35 bis 40 Millionen heruntergeschraubt. Eine solche Summe habe auch Barça "in Betracht gezogen", schrieb die Zeitung weiter.

FC Bayern: Wird Sadio Mané der Nachfolger von Robert Lewandowski?

Als Top-Kandidat für eine Nachfolge Lewandowskis wird Sadio Mané vom FC Liverpool gehandelt. "Sky" zufolge hat Salihamidzic bereits auf Mallorca mit dem Berater des Senegalesen gesprochen. Laut "Bild" habe der FC Bayern zu Wochenbeginn sein Interesse an einer Verpflichtung des 30 Jahre alten Angreifers hinterlegt, der noch bis Mitte 2023 an Liverpool gebunden ist. Mané ist gelernter Flügelstürmer, wurde von Klopp in den vergangenen Wochen aber regelmäßig im Zentrum eingesetzt und wusste auch dort voll zu überzeugen.

Auch Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart soll in den Fokus der Münchner gerückt sein. Der Vertrag des 24-Jährigen bei den Schwaben läuft in einem Jahr aus.