Bayern-Boss Kahn exklusiv über Nagelsmanns Anti-Mbappé-Kniff: "Taktisch sehr klug!"

AZ exklusiv: Oliver Kahn, Vorstandsboss der Bayern, spricht über den Triumph gegen Paris Saint-Germain und lobt Julian Nagelsmann für dessen taktischen Schachzug gegen Kylian Mbappé.

München - Deutliches Signal an die internationale Konkurrenz: Durch den 2:0-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen die Star-Truppe von Paris Saint-Germain veredelt der FC Bayern den 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel und zieht in die Runde der letzten Acht ein. Ganz zur Freude von Vorstandsboss Oliver Kahn, mit dem die AZ nach der Partie exklusiv gesprochen hat.

AZ: Herr Kahn, wie glücklich sind Sie, Bayerns Vorstandsvorsitzender, und der gesamte Verein über diesen Meilenstein-Erfolg, über das Erreichen des Champions-League-Viertelfinals durch das 2:0 gegen Paris Saint-Germain?

OLIVER KAHN: Natürlich sind wir alle happy, aber ich bin kein Freund davon, alles auf ein Spiel herunterzubrechen. So kann man ja keinen Verein denken, wenn man immer alles von einem einzelnen Spiel abhängig macht. Aber nichtsdestotrotz sind wir alle natürlich superglücklich. Das war ein ganz wichtiger Moment für uns alle und speziell für die Mannschaft, weil damit dieses Gefühl und dieses Selbstvertrauen einhergeht, solch einen Gegner auszuschalten, kein Gegentor zu kassieren gegen Kylian Mbappé & Co. Das spricht für die Bereitschaft, wie wir gespielt haben. Da hat jeder einfach alles reingeworfen.

Stichwort reinwerfen. Innenverteidiger Matthjis de Ligt hat beim Stand von 0:0 den Schuss von Vitinha nach Yann Sommers Patzer voller Leidenschaft von der Linie gekratzt.

Vor dem Spiel habe ich gesagt: Meine Erfahrung ist, dass solche Spiele entschieden werden durch Millimeter, durch eine Zehntelsekunde oder kleine Fehler. Diese Millimeter hatten wir auf unserer Seite, auch bei vielen Abwehraktionen in letzter Sekunde. Deswegen haben wir uns auch verdient in diesen zwei Spielen durchgesetzt.

Kahn erklärt: Dank dieser Bayern-Taktik fand Mbappé nicht ins Spiel

War es in erster Linie ein Sieg des Willens?

Natürlich hat die Mannschaft gefightet. Aber in so einer Situation gegen solch eine Mannschaft geht das automatisch. Ich muss aber auch sagen: Es war taktisch sehr klug gemacht, indem wir diesmal nicht permanent attackiert haben, sondern uns ein bisschen zurückgezogen haben. Dadurch wurden die Räume sehr eng, dadurch kam Mbappé vor allem in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht zu seinem Spiel. Da haben wir schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Aber wie heißt es so schön? Mittwochs gegen Mbappé und samstags gegen... (schmunzelt)

...Augsburg, wenn wieder der Bundesliga-Alltag ansteht und der Kampf um die Meisterschaft weitergeht. Sie haben eben indirekt den Trainer wegen der taktischen Marschroute gelobt. Julian Nagelsmann war richtig erleichtert und happy nach diesem 2:0 gegen PSG.

Ist doch klar.

Für den Bayern-Coach war die Partie gegen PSG eine der wichtigsten seiner bisherigen Laufbahn. Nach dem peinlichen Viertelfinal-Aus gegen den FC Villarreal in der Vorsaison stand der 35-Jährige vor der Partie gegen Paris besonders unter Beobachtung.

Gegen das Team um die Superstars Kylian Mbappé und Lionel Messi fand Nagelsmann in beiden Partien das richtige Gegenmittel, sodass die enorme Offensiv-Qualität der Franzosen nur vereinzelt zum Tragen kam. Auch der riskante Schachzug, im Rückspiel Youngster Josip Stanisic statt Winter-Leihgabe João Cancelo auf der Rechtsverteidigerposition aufzubieten, ging voll auf.