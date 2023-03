Süße Belohnung versprochen: Bayerns Abwehr-Boss Matthijs de Ligt mit Riesentat und überragendem Spiel

Abwehr-Boss Matthijs de Ligt ist die zarteste Versuchung, seit es Grätschen gibt. Mit seiner Rettungstat in letzter Sekunde bewahrte er den FC Bayern vor einem Rückstand gegen PSG und kann sich jetzt auf eine süße Belohnung freuen.

Matthijs de Ligt rettet mit seiner Grätsche in letzter Sekunde.

München - Selten war die Wahl zum Spieler des Spiels wohl so schwierig. Nach dem 2:0-Erfolg des FC Bayern über Paris Saint-Germain am Mittwochabend hätten viele Spieler die Trophäe verdient gehabt.

Am Ende sicherte sich Thomas Müller die Auszeichnung. Der heimliche Held in der Allianz Arena war aber Abwehrmann Matthijs de Ligt. Statt Mini-Pokal wartet nun eine süße Überraschung auf ihn.

De Ligt bringt Bayern-Fans zum Schwärmen

Auf dem Weg aus der Arena schwärmten die Bayern-Fans und analysierten beim Warten auf die U-Bahn die spielentscheidenden Szenen. Eine war immer ganz vorne mit dabei: Die Monstergrätsche von de Ligt.

In der 37. Minute rettete er Millimeter vor der Linie. Torwart Yann Sommer hatte Sekunden vorher einen Ball gegen Achraf Hakimi leichtfertig vertändelt. Vitinha wollte die Gelegenheit nutzen und lässig zur Führung einschieben. Doch der niederländische Abwehr-Boss sprintete den Ball gerade noch ab, grätschte die Führung der Gäste weg und setzte einen Jubel-Schrei in Richtung Pfosten ab.

Vitinha kann es nicht fassen – de Ligt grätscht seinen Ball noch weg. © IMAGO/Eduard Martin (www.imago-images.de)

Sommer will de Ligt einen Lkw mit Schokolade schicken

Noch lauter als die Bayern-Fans direkt hinter dem Tor jubelte wohl Sommer. Nach dem Schlusspfiff wusste er genau, wie er sich beim Niederländer bedanken kann: "Ich werde ihm einen Lastwagen Schweizer Schokolade vor die Haustür stellen", so die Ankündigung im Interview bei DAZN.

Auch Trainer Julian Nagelsmann verteilte nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League ein Sonderlob an de Ligt. "Neun von Zehn auf der Welt bleiben stehen, weil sie denken, es ist schon vorbei. Er hat einfach Bock zu verteidigen", sagte der Bayern-Coach über die mitentscheidende Szene.

Behält auch unten die Oberhand: Matthijs de Ligt im Zweikampf mit Lionel Messi. © (firo Sportphoto)

Bayerns Innenverteidigung steckt Mbappé in die Tasche

Wenn de Ligt demnächst zu Hause auf seine Schokoladen-Lieferung wartet und seine Taschen entleert, wird er da neben Smartphone und Autoschlüssel wohl auch Kylian Mbappé finden.

Zusammen mit Dayot Upamecano brannte es in der Innenverteidigung gegen das Pariser Star-Ensemble nur ganz selten. Bezeichnend, dass PSG-Abwehrmann Sergio Ramos die größten Chancen in der zweiten Hälfte hatte. Mbappé war nicht zu sehen – er war wohl wirklich von de Ligt in die Tasche gesteckt worden...