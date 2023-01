Baustelle Standards: Julian Nagelsmann erklärt die Schwäche des FC Bayern

Beim 1:1 gegen den 1. FC Köln kassierte der FC Bayern wie schon so oft in dieser Saison ein Standard-Gegentor. Gleichzeitig sind die Münchner bei eigenen ruhenden Bällen so ungefährlich wie lange nicht. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat für diese Unzulänglichkeit eine logische Erklärung.

27. Januar 2023 - 16:54 Uhr | Kilian Kreitmair