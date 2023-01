FC Bayern: Julian Nagelsmann fordert bessere "Haltung" von seinen Spielern

Mit zwei Remis startete der deutsche Rekordmeister ins Jahr 2023. Damit kann FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann alles andere als zufrieden sein. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt verlangte der Landsberger deshalb eine bessere Haltung von seiner Mannschaft.

München - Das haben sich die Bayern deutlich anders vorgestellt. Statt an die guten Leistungen aus dem alten Jahr anzuknüpfen, hagelte es für die Münchner zum Start ins Jahr 2023 gleich zwei Unentschieden.

Damit ist der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Union Berlin bis auf drei Zähler geschmolzen. Kein Wunder also, dass Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit der Leistung der Mannschaft unzufrieden ist.

FC Bayern muss gegen Frankfurt "andere Einstellung" zeigen

Vor dem richtungsweisenden Spiel gegen Eintracht Frankfurt hat der 35-Jährige nun vor allem die Einstellung seiner Mannschaft kritisiert. Auf der Pressekonferenz am Freitag sagte Nagelsmann: "Wir müssen wieder eine andere Einstellung an den Tag legen. Wir müssen wieder ein neues Selbstverständnis aufbauen." Um das zu erreichen, müssen all seine Akteure wieder an jedem Spieltag die volle Leistung abrufen.

Bayern-Spieler müssen sich wieder auf "Gier und Willen" besinnen

Dabei gehe es Nagelsmann nicht um die Mentalität der Spieler. "Es geht um Einstellung und besser: Haltung", so der Bayern-Coach weiter. Dennoch lobte Nagelsmann die Gier und den großen Willen seines Teams. Die Bayern-Stars müssten sich nur wieder mehr auf diese Dinge besinnen. "Dann haben wir mehr Qualität als andere Teams in der Bundesliga und in Europa."

Ob den Münchnern das schon am Samstag (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) gelingt, wird sich zeigen. Gegen zuletzt starke Frankfurter soll nämlich die "Mini-Krise" des FC Bayern beendet und der erste Sieg im Jahr 2023 eingefahren werden.