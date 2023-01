Frankfurts Knipser Kolo Muani ist einer für den FC Bayern

Frankfurt reist mit Topstürmer Kolo Muani zum Spitzenspiel nach München. Der Franzose kann sich einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen.

München - Die perfekte Ballannahme, ein kleiner Haken und dann der präzise Abschluss flach ins rechte Eck: Randal Kolo Muani (24) erzielte beim 1:1 in Freiburg am Mittwochabend die zwischenzeitliche Führung für Eintracht Frankfurt – und gab damit sehenswert sein nächstes Bewerbungsschreiben ab.

Reist zum Topspiel nach München: FC Bayern beobachtet Kolo Muani genau

Der französische Stürmer, der mit seinem Team am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) zum Topspiel in München antritt, hat sich mittlerweile in den Fokus mehrerer europäischer Topklubs geschossen. Manchester United probierte es bereits mit einem 60-Millionen-Euro-Angebot, der FC Liverpool ist ebenfalls stark interessiert.

Und auch der FC Bayern verfolgt Kolo Muanis Entwicklung genau.

Könnte Muani bald für FC Bayern spielen?

Die AZ fragte vor dem Bundesliga-Gipfel daher mal bei Kolo Muanis Management nach: Kann sich der Stürmer vorstellen, in Zukunft für Bayern zu spielen? "Bayern ist ein Weltklasse-Klub, jeder Spieler kann sich das vorstellen. Und auch bei Randal können wir uns die Antwort denken", hieß es von Seiten der Agentur MDC Advisors: "Aber aktuell ist er zu 100 Prozent auf Eintracht Frankfurt fokussiert, wir haben sehr viel Respekt vor dem Klub."

Bis 2027 läuft Kolo Muanis Vertrag bei der Eintracht, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Der Marktwert des Angreifers liegt bei 37 Millionen Euro, Tendenz: stark steigend. Nach AZ-Informationen fanden bislang keine konkreten Gespräche über einen Bayern-Wechsel statt, doch das könnte sich ändern. Denn die Münchner haben Bedarf.

Harry Kane für Münchner wohl zu teuer

Bei Tottenhams Superstar Harry Kane (29), Bayerns Wunschstürmer, sieht es nämlich danach aus, als wäre das finanzielle Gesamtpaket letztlich zu teuer. Zudem will Kane offenbar bei den Spurs verlängern. Eine andere externe Lösung zeichnet sich derzeit nicht ab, sowohl Gladbachs Marcus Thuram (25) als auch Dusan Vlahovic (22) von Juventus Turin spielen in den Bayern-Überlegungen keine große Rolle.

Vertrag mit Choupo-Moting soll bald verlängert werden

Intern gibt es mit Eric Maxim Choupo-Moting (33), Thomas Müller (33) und Mathys Tel (17) drei Optionen für die zentrale Position im Angriff. Der auslaufende Vertrag von Choupo-Moting (zwölf Tore in 18 Saisonspielen) soll demnächst verlängert werden. Die Frage aber ist: Wird Choupo-Moting sein hohes Niveau aus der Hinrunde auch in den kommenden Monaten und sogar Jahren bestätigen können?

Mittelfristig braucht Bayern einen neuen Topstürmer, das ist kein Geheimnis. Tel wird diese Entwicklung grundsätzlich zugetraut, bislang kommt der Youngster aber hauptsächlich als Außenstürmer zum Einsatz. Er braucht noch Zeit.

Kolo Muani hat bei der WM 2022 Eindruck hinterlassen

Kolo Muani ist sechseinhalb Jahre älter und insgesamt schon weiter als Tel. Das zeigte er kürzlich auch bei der WM, als er einen exzellenten Eindruck hinterließ. Kolo Muani kam zu drei Einsätzen, dabei erzielte er ein Tor und lieferte eine Vorlage.

Tolles Tor am Mittwochabend beim 1:1 in Freiburg (l.): Randal Kolo Muani, der Topstürmer von Eintracht Frankfurt, der mit Frankreich bei der WM brillierte. Im Finale (r.) vergab er kurz vor Spielende den Siegtreffer gegen Argentinien-Torwart Emiliano Martínez. © imago

Der Frankfurter gehörte zu den französischen Entdeckungen des Turniers – nur im Finale hatte er Pech: In der Nachspielzeit der Verlängerung scheiterte Kolo Muani frei vor Argentinien-Keeper Emiliano Martínez, der seine Mannschaft mit einer herausragenden Fußabwehr ins Elfmeterschießen brachte. Dort triumphierte Argentinien, Kolo Muani erhielt nur die Silbermedaille.

Und doch war er ein Gewinner der WM. "Randal hat ein großartiges Finale gespielt, dazu habe ich ihm vor der gesamten Mannschaft gratuliert", berichtete Frankfurt-Trainer Oliver Glasner: "Er hat ein außergewöhnliches Jahr hinter sich. Das hatte ich ihm unmittelbar nach dem WM-Finale geschrieben. Das soll er sehen und nicht, dass er das Finale verloren hat."

Mittlerweile hat Kolo Muani die Endspiel-Enttäuschung abgehakt, er ist wieder in absoluter Topform. Diese Sturm-Warnung sollte der FC Bayern vor dem Liga-Gipfel am Samstag ernst nehmen.