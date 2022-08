Bank statt Perspektive: Welche Bayern-Talente machen den Abflug?

Einige Jungstars des FC Bayern haben es schwer - und denken daher an einen Wechsel. Stürmer Zirkzee zieht es wohl nach Anderlecht.

München - Zwei Nachwuchsspieler des FC Bayern sorgen gerade besonders für Furore. Da ist natürlich er, Jamal Musiala (19), mit drei Toren in der Bundesliga bester Torschütze, der im Auswärtsspiel beim VfL Bochum diesen Sonntag (17.30 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) allerdings wegen Problemen im Adduktorenbereich ausfallen wird (siehe S. 20).

Doch auch Alphonso Davies (21), der vergangene Spielzeit nicht immer auf Topniveau agierte, hat seine Bestform aus dem Triple-Jahr 2020 wiedergefunden.

Bei Zirkzee stehen die Zeichen auf Abschied

Und sonst? Neuzugang Mathys Tel (17), die Sturmhoffnung aus Frankreich, kam zumindest zu zwei Jokereinsätzen in der Liga. Ebenso Mittelfeldmann Ryan Gravenberch (20). Für fünf weitere Youngster reichte es hingegen noch nicht für Spielzeit - daher sind auch noch Wechsel bis zum Transferschluss am 1. September wahrscheinlich. Besonders bei ihm: Joshua Zirkzee (21). Wie die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" berichtet, steht der Stürmer vor einer Rückkehr zum RSC Anderlecht. Dorthin war Zirkzee bereits vergangene Saison verliehen, er erzielte 15 Tore und bereitete acht Treffer vor. Als Ablöse sind 15 Millionen Euro im Gespräch. Auch der VfB Stuttgart ist noch an Zirkzee dran.

Bank statt Perspektive - nicht nur Zirkzee geht es so. Adrian Fein (23) etwa wird laut "Bild" zu Excelsior Rotterdam in die niederländische Liga wechseln, er spielt im Team von Trainer Julian Nagelsmann keine Rolle. Rechtsverteidiger Josip Stanisic (22) schon, doch der kroatische Nationalspieler hat aktuell Benjamin Pavard (26) und Neuzugang Noussair Mazraoui (24) vor sich. Trotzdem: Derzeit sieht es danach aus, als würde Stanisic bei Bayern bleiben und um seine Chance kämpfen.

Wird Vidovic ausgeliehen?

Für zwei "Top-Talente", wie sie Nagelsmann am Freitag bezeichnete, ist die Situation ebenfalls kompliziert: Paul Wanner (16) und Gabriel Vidovic (18). Beide trainieren mit den Profis, spielen aktuell aber für die U19 beziehungsweise für die Amateure in der Regionalliga. Bei Vidovic ist ein Leihgeschäft im Gespräch, der FC Augsburg und weitere Klubs aus dem Ausland gelten als Interessenten.

Wird er noch verliehen? Bayerns Talent Gabriel Vidovic. © firo/Augenklick

Wegen der Musiala-Verletzung könnte Vidovic in Bochum allerdings in den Kader rücken. "Gabi ist ein Kandidat", sagte Nagelsmann, betonte aber zugleich, dass es sinnvoller sei, einen jungen Spieler 90 Minuten in der Regionalliga einzusetzen als vielleicht drei Minuten in der Bundesliga. "Gabi trainiert gut, ähnlich wie Paul", ergänzte Nagelsmann.

Wanner sei weiter als in der Vorsaison, "er wird sich körperlich noch entwickeln. Aber das sind schon Welten zu vorher."