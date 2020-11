AZ-Umfrage: Was halten Sie vom geplatzten Alaba-Poker?

Ein Alaba-Abschied vom FC Bayern scheint unvermeidbar zu sein – die Verhandlungen liegen auf Eis. Die AZ-Umfrage: Was halten Sie vom Vertragspoker?

München - Wilder Schlagabtausch an der Säbener Straße: Das Verhältnis zwischen dem FC Bayern und Abwehr-Boss David Alaba ist zerrüttet. Grund: Die monatelangen Verhandlungen über einen neuen Vertrag, die letztendlich geplatzt sind.

Am Sonntagabend stellte Präsident Herbert Hainer klar, dass der Verein das Angebot - nach dem Verstreichen einer Frist - zurückgezogen habe. Ein neues Angebot soll nicht unterbreitet werden. Alaba selbst zeigte sich vom Vorgehen überrascht, kritisierte die Bayern-Führung in der Pressekonferenz am Montag. Er sei "enttäuscht und auch verletzt", dass die Bosse (falsche) Zahlen, die in den Medien genannt wurden, nicht offiziell dementiert hätten. Laut Alaba würde es beim neuen Vertrag nicht ums Geld gehen, vielmehr vermisse er "Respekt und Wertschätzung".

Dass beide Seiten nochmal zusammenfinden werden? Angesichts der aktuellen Gemengelage unwahrscheinlich! Nach zwölf Jahren beim FC Bayern scheint Alaba nun auf Abschiedstour zu gehen, ab 1. Januar kann er mit anderen Klubs verhandeln – Real Madrid gilt nach AZ-Informationen als möglicher Abnehmer.

Viele Fans sind von Alaba enttäuscht

Nicht nur Alaba ist enttäuscht. Auch die Fans des deutschen Rekordmeisters äußern ihren Unmut, jedoch hauptsächlich aus anderen Gründen. Viele können nicht nachvollziehen, warum der 28-Jährige nicht schon längst seinen neuen Kontrakt in München unterzeichnet hat. Alaba selbst kann die Fans laut eigener Aussage verstehen, allerdings habe er eine ganz andere Perspektive auf die Dinge, wie er am Montag sagte. Als Eigengewächs gehörte Alaba zu den Publikumslieblingen – bis jetzt. Denn nun wenden sich viele Bayern-Anhänger vom Abwehr-Boss ab.

